ساختمانهای مازاد ادارات همدان واگذار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد شامگاه چهارشنبه در کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری با تأکید بر اینکه هرچه بدنه دولت کوچکتر شود، وضعیت مناسب تر می شود، افزود: معاونت پشتیبانی و تحول اداری استانداری باید تعداد ساختمان های مازاد ادارت بخصوص سازمان های ادغام شده را با جزئیات متراژ و تجهیزات جمع آوری کند تا نسبت به ساماندهی و واگذاری آنها اقدام شود.

وی با بیان اینکه باید از هزینه های مازاد صرف نظر شود، اظهار داشت: میلیاردها تومان برای راه اندازی سیستم ویدیو کنفرانس هزینه شد ولی هنوز برای صحبت با فرمانداران در مورد مسائل استان چهره به چهره ملاقات می کنیم.

استاندار همدان با انتقاد از تدوین سند آمایش سرزمین استان همدان در 51 جلد گفت: به طور واضح مشخص است که کسی فرصت نمی کند 51 جلد سند آمایش را مطالعه کند بنابراین سند باید در قالب یک جلد تولید می شد تا درد استان را دوا می کرد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها در بحث پژوهش دچار چالش هایی هستند، افزود: تدوین سند اشتغال استان را به یکی از دانشگاه ها محول کردم که متأسفانه به سختی توانستم آنها را نسبت به محتوای سند توجیه کنم که این مسئله نشان از ضعف پژوهش در دانشگاه ها دارد.

آزاد در رابطه با حمایت از نخبگان عنوان کرد: مخترع و پژوهشگری که با در دست داشتن مستندات لازم ادعای قابل اجرا بودن طرح خود را دارد باید حمایت مالی لازم به منظور نمونه سازی فکر و ایده از وی صورت گیرد و ضمن کسب موفقیت نسبت به تجاری سازی اقدام شود.