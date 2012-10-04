برگزیدگان جشنواره تئاتر استانی اصفهان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برگزیدگان جشنواره تئاتر استان اصفهان و نمایشهای منتخب برای حضور در جشنواره تئاتر منطقهای شامگاه چهارشنبه معرفی شدند که به شرح زیر است:
بخش بازیگری زن:
رتبه سوم: آرام زنجانی برای نمایش «کبوتری ناگهان»
رتبه دوم: مائده وحید و شاهده خدادادی به صورت مشترک برای بازی در تئاترهای « دن کاملیو» و «ایگوانا»
رتبه اول: مژگان کوهی و صحرا فتحی نیز به صورت برای نمایشهای «23» و «سرگرم خودت بودی»
بخش بازیگری مرد:
رتبه سوم: پیام میرکی و فرشید تربیت برای نمایشهای «ایگوانا» و «جایی که پیاده رو تموم میشه»
رتبه دوم: حسین نصر اصفهانی برای بازی در نمایشهای « دن کاملیو» و «بخش شماره 6»
رتبه اول: امین زارع و رادمهر کشانی به ترتیب برای نمایشهای «دن کاملیو» و «جایی که پیادهرو تموم میشه»
بخش کارگردانی:
رتبه نخست: هیئت داوران انتخابی نداشتند.
رتبه دوم: احسان جانمی و پیمان کریمی کارگردانان « دن کامیلو» و «بخش شماره 6»
رتبه سوم: کوروش شمس به خاطر کارگردانی «این غزل هنوز ناتمام است»
بخش نمایشنامهنویسی:
اکبر آیین، پیمان کریمی، احسان رحیمی و هادی عسگری به ترتیب رتبههای سوم تا اول را برای نگارش نمایشنامههای «این غزل هنوز ناتمام است»، «بخش شماره 6» و «23» به دست آوردند که رتبه دو نفر آخر مشترک است.
بخش طراحی لباس: داوران در این بخش از الهام زنجانی به دلیل انتخاب متناسب لباس با شرایط تاریخی در نمایش « کبوتری ناگهان» با اهداء لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال تقدیر کردند.
بخش موسیقی نمایش:
موسیقی منتخب جشنواره: مهران مختاری برای نمایش « دن کامیلو» در این بخش از آرش جان نثاری برای ساخت موسیقی نمایشهای «23» و « جایی که پیادهرو تموم میشه» نیز تقدیر شد.
بخش طراحی صحنه: نمایش «بخش شماره 6» و « این غزل هنوز نماتمام است» و « کبوتری ناگهان» رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
به گزارش مهر، داوری تئاترهای ارائه شده به این جشنواره را داریوش ارجمند بازیگر شاخص و پیشکسوت تئاتر و سینما، اردشیر صالحپور کارگردان و مدرس مشهور تئاتر، مرتضی سخاوت کارشناس ادبیات و شهاب غزالی به عنوان کمک ناظر نمایشی بر عهده داشتند.
نظر شما