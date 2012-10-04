بازاریان سهم بزرگی در خنثی کردن تحریم های دشمن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر الماسیان شامگاه چهارشنبه در مراسمی به مناسبت هفته نیروی انتظامی با عنوان "پلیس، امنیت و اصناف" با اشاره به جلسات مستمر تخصصی در این زمینه اظهار داشت: جلسات مربوط به اداره نظارت بر اماکن عمومی همچنین اصناف در راستای تحقق اهداف تعیین شده در این بخش به صورت جدی پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه اصناف و بازاریان بخش عظیمی از جمعیت کشور و استان را تشکیل می دهند، بیان داشت: در این راستا مجموعه نیروی انتظامی اهتمام ویژه ای در راستای تامین امنیت فعالیتهای این قشر داشته و دارد.

سرهنگ الماسیان با تاکید بر اینکه جلسات مستمر برگزار شده در راستای افزایش تعامل و ایجاد ارتباط بین بخشی میان نیروی انتظامی و اصناف می تواند موثر باشد، افزود: مصوبات این جلسات نیز به هدفمند کردن فعالیت ها در این حوزه کمک می کند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لرستان با تاکید بر نقش موثر اصناف در صحنه های مختلف انقلاب بیان داشت: بازار و بازاریان سهم بزرگی در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و همچنین خنثی کردن تحریم های دشمن داشته است.

سرهنگ الماسیان با تاکید بر اینکه میان نیروی انتظامی و اصناف هیچ گاه جدایی وجود نداشته است، ادامه داد: در واقع فعالیت این دو بخش همواره مکمل همدیگر بوده است.

وی آموزش و همسو نمودن اصناف در امر پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم را از جمله اهداف نیروی انتظامی برشمرد و گفت: یکی از اهداف برگزاری گردهمایی "پلیس، امنیت و اصناف" تقدیر از تلاشهای اصناف در تعامل و همکاری با نیروی انتظامی بوده است.