جشن رونمایی از پیراهن تیم فوتبال پیام صنعت آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل باشگاه پیام صنعت آمل ( کاچیلا) در این مراسم از حضورتیم فوتبال این باشگاه نخستین بار از این شهرستان در لیگ فوتبال کشور ابراز خوشحالی کرد و گفت: خوشبختانه با همراهی و همت بلند مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی و اقدام شایسته اعضای هیئت مدیره باشگاه سهمیه دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور برای آمل خریداری و این شهرستان پس از سالها دوری از فوتبال کشور اکنون در این سطح از رقابتها حضور پیدا کرد.



عیسی افشنگ افزود: اکنون مجموعه این باشگاه با جذب مربیان سطح اول فوتبال کشور در راس کادر فنی و مربی با دانش فوتبال مازندران و کشور به عنوان مدیر فنی و بازیکنان بومی و جوان در این باشگاه، شرایط بسیار مناسبی برای کسب موفقیت بزرگ در این رقابتها دارد.



وی ادامه داد: همه خواست مجموعه باشگاه پیام صنعت آمل در هدایت و تیمداری در فوتبال کشور، شناسایی استعدادهای بالای فوتبالی در منطقه بوده و این باشگاه پایگاه های استعدادیابی را برای این مهم راه اندازی کرده است.



مشئولان اجرایی مشوق پیام صنعت باشند



رئیس هیئت مدیره تیم فوتبال پیام صنعت آمل ( کاچیلا) که به تازگی تیم فوتبال این باشگاه درلیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور حضور یافته، حمایت های تشویقی و معنوی مسئولان اجرایی و سیاسی این شهرستان را سبب موفقیت این تیم در مسابقات لیگ دانست.



جعفر هندویی در مراسم جشن پیراهن تیم فوتبال پیام صنعت آمل گفت: مجموعه اعضای هیئت مدیره وباشگاه پیام صنعت آمل از مسئولان اجرایی این شهرستان توقع مالی ندارد اما این انتظار را دارد که درکنار این تیم وبرطرف کردن مشکلات آن همراه تیم شهرستان باشند.



وی افزود: شهرستان آمل در رشته های مختلف ورزشی در سالهای اخیر توان و شایستگی خود را در سطح اول کشور ونیز مسابقات جهانی اثبات کرده واکنون در رشته فوتبال نیز درصدد رسیدن به سطح اول فوتبال کشور است.



اعزام تاکسیرانی آمل به لیگ برتر ووشو کشور



سرپرست سازمان تاکسرانی شهرداری آمل، از اعزام تیم ووشو این سازمان برای شرکت در فصل جدید مسابقات لیگ برتر ووشو باشگاههای کشور که فردا در آکادمی ووشو تهران برگزار می شود، خبر داد.



اکبر کریمی گفت: در آغاز ششمین دوره رقابتهای فصل جدید این رقابتها که با حضور 9 تیم در دو گروه پنج و چهار تیمی و به صورت رفت و برگشت در تهران برگزار می‌شود، تیم ووشو سازمان تاکسیرانی آمل حضور خواهد داشت.



وی افزود: نماینده مازندران در گروه یک این مسابقات که پنج تیم حضور دارند، با تیم‌های فولاد ماهان سپاهان، پرشین قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری چترود کرمان همگروه است.