دکتر نعمت الله منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: زمانی سیاست ما فرزند کمتر زندگی بهتر، تنظیم خانواده و کنترل جمعیت بود و حتی یک سری محدودیتها نیز برای جلوگیری از افزایش جمعیت اعمال می کردیم که از جمله عدم پوشش بیمه ای فرزند چهارم بود.

وی افزود: حالا می خواهیم این سیاستها را تغییر دهیم که این موضوع نقطه مقابل سیاستهای قبلی است و می توان گفت که می خواهیم یک چرخش 180 درجه ای انجام دهیم و این زمانبر است.

منوچهری با تاکید بر اینکه برای موفقیت در اجرای سیاستهای جدید جمعیتی نیازمند یک توفق کامل و برگشت هستیم، تصریح کرد: اجرای این کار خودش زمانبر است و بنده معتقدم سیاست کلی وزارت بهداشت در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و نظام است. اما همانطور که گفتم، وزارت بهداشت تا بیاید بخشنامه های جدید را صادر کند و به دست خانه های بهداشت و... برسد و آنها توجیه شوند تا بتوانند مردم را آموزش دهند، زمان زیادی می برد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه به فراهم بودن شرایط اجرایی شدن سیاستهای جدید جمعیتی در کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در وضعیت اقتصادی بدی به سر می بریم و گرانی بیداد می کند، باعث می شود که سیاست جدید خیلی جواب ندهد. در واقع جا انداختن این سیاست با توجه به شرایط موجود خیلی سخت است.

وی گفت: وضعیت بهداشت، آموزش و پرورش و همچنین معیشت مردم چندان مطلوب نیست و تا زمانی که فقر اقتصادی در جامعه وجود دارد، نمی توان به موفقیت سیاست ازدیاد جمعیت امیدوار بود.

منوچهری با تاکید بر اینکه همه موظفیم در جهت سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری گام برداریم، به وظیفه دولت در این زمینه اشاره کرد وافزود: باید ببینیم دولت در جهت فراهم ساختن امکانات بهداشتی و آموزشی رایگان و همچنین مهار گرانی چقدر توانمند است و سیاستی که در پیش می گیرد تا چه اندازه می تواند اجرای سیاستهای جدید جمعیتی را به سرعت پیش ببرد. در غیر این صورت نمی توان زیاد امیدوار بود که این سیاست با موفقیت همراه باشد.