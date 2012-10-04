به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح در بخشی از این بیانیه آمده است:

نیروی انتظامی با گذر از مقاطع پر فراز و نشیب شکل گیری، انسجام، استحکام و تبدیل شدن به یک سازمان کارآمد و موثر برای نظام و جامعه اسلامی، امروز با برخورداری از اشراف متناسب بر ضرورت ها و مولفه های ماموریتی خود درشرایط قابل اعتمادی به سر برده و به رغم پیچیدگی های فراوان در عرصه وظایف و انتظارات توانسته است به مثابه یک نهاد موفق به ایفای نقش بپردازد.

در این بیانیه با اشاره به حرکت مومنانه و مسئولانه نیروی انتظامی در اجرای ماموریت ها و برنامه های ابلاغی و رویکرد علمی آن در ارتقای قابلیت ها و توانمندی های سازمانی خود خاطر نشان شده است: برنامه ریزی و بهرمندی متناسب از توان وظرفیت های موجود در کشور در راستای برقراری و ارتقای نظم و امنیت عمومی در سطح کشور از طریق اجرای طرح های گسترده و مناسب از جمله امنیت اجتماعی از نقاط برجسته در کارنامه نیروی انتظامی درسال های اخیر است.

این بیانیه در ادامه با تاکید بر جایگاه حساس نیروی انتظامی در عرصه مقابله با جنگ نرم دشمنان علیه انقلاب اسلامی ملت ایران تصریح کرده است: درشرایطی که پروژه اهریمنی استکبار جهانی از طریق ترویج بی بند باری و هجمه به بنیان های فکری و اخلاقی جامعه اسلامی با طراحی و هدایت اتاق های فکر نظام سلطه توسط برخی از عناصر و پیاده نظام فرهنگی غرب در داخل کشور دنبال می شود، حضور هوشمندانه وتوام با بصیرت وصلابت نیروی انتظامی برای رویارویی با آن جهاد مقدسی را رقم زده است که فرجام آن بی تردید با سربلندی این نیرو و سایر دستگاه ها و سازمان های فعال و مسئول درحوزه مقابله با جنگ نرم همراه خواهد بود.

در پایان با تجلیل از شهیدان و جانبازان نیروی انتظامی در دوران هشت سال دفاع مقدس و سپس در مصاف با اشرار و سوداگران مرگ، حفظ جان، ناموس وآبروی مردم و ایجاد محیطی امن و آرام برای زندگی آنها را هدف مقدس و آرمان سترگ فرزندان ملت ایران در نیروی انتظامی دانسته و تاکید کرده است: ارتقای مهارت و استانداردهای حرفه ای پلیس وبکارگیری نسلی فهیم، متخصص، با بصیرت و برخوردار از قابلیت انعطاف و تغییر وضعیت عملیاتی متناسب با تهدیدات، شرایط و مقتضیات ماموریتی و واقعیات فراروی، نیروی انتظامی را درکنار سایر دستگاه های امنیتی، اظلاعاتی و نیروها ی مسلح به یک مجموعه ممتاز و اثر بخش در جامعه مبدل ساخته است.