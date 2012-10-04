مخمصه اوباما به خاطر استفاده ابزاری از چین/ انتقاد کسینجر از ترفندهای انتخاباتی

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزدهای انتخاباتی تلاش می کنند تا از هر وسیله ای برای بالا بردن شانس خود در انتخابات استفاده کنند که البته به نظر می رسد بیان سخنان خصمانه علیه چین به یکی از کارآمدترین ابزارهای تبلیغاتی تبدیل شده اما ناگفته نماند که این اقدامات واکنش تند مقامات چینی را در بردارد.

در همین حال رویترز می نویسد: یک شرکت چینی علیه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به خاطر صدور دستور توقف فروش چند قطعه زمین برای ایجاد تاسیسات تولید برق بادی در نزدیکی از پایگاههای نیروی دریایی این کشور در ایالت اورگان شکایت کرد.

اوباما که از سوی میت رامنی رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به نرمش در قبال چین متهم است، دلیل این اقدامش را نگرانی درباره امنیت ملی آمریکا عنوان کرده است.

شرکت "رالز کورپ" ژنراتورهای توربین های بادی را در نزدیکی پایگاه نیروی دریایی در اورگان نصب کرده بود که گفته می شود از این پایگاه برای آزمایش هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می شد.

نیروی دریایی آمریکا نیز اعلام کرده است که حریم هوایی سایت آموزش نیروی دریایی تنها منطقه محدود در غرب آمریکا است که در آن جت های جنگنده رزمایش های آموزشی خود را با سرعت بالا و در ارتفاعات بسیار پایین انجام می دهند.

این اولین بار از سال 1990 تاکنون است که یکی از روسای جمهوری آمریکا رسما دستور توقف اجرای یک طرح سرمایه گذاری خارجی را صادر کرده و مانع معاملات تجاری با این کشور آسیایی شده است.

شرکت رالز کورپ در این دادخواست اعلام کرده است که اوباما از قدرت خود استفاده و با تحمیل شرایط فروش به دولت اجازه داده تا تمام جنبه های عملیات را بررسی کرده و با این شرکت چینی بر اساس قانون رفتار نکند.

چین بر این باور است که اوباما تصمیم خود را با توجه به مبارزات انتخاباتی گرفته و تصمیم وی ربطی به مسائل امنیت ملی ندارد.

شکایت شرکت چینی از اوباما در هفته های آخر مبارزات انتخاباتی آمریکا و همزمان با افزایش اتهامات علیه اوباما از سوی رامنی صورت می گیرد.

ترفندهای انتخاباتی نامزدها انتقاد وزیر خارجه اسبق آمریکا را به همراه داشته و باعث شده تا "هنری کسینجر" به باراک اوباما و میت رامنی توصیه هایی را بکند.

اوباما دستور توقف فعالیت و ساخت و ساز این شرکت چینی را به توصیه کمیته سرمایه گذاری خارجی در آمریکا داده است.

رئیس جمهوری آمریکا در توضیح حکم خود اعلام کرده است: رالز کورپ، سانی گروپ و دو مدیر سانی گروپ که مالک رالز هستند، می توانند اقداماتی انجام دهند که امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازد.

سانی گروپ شرکت مادر تخصصی شرکت صنایع سنگین سانی در شانگهای است که به عنوان بزرگ ترین سازنده تجهیزات ساختمانی در چین و هفتمین سازنده بزرگ تجهیزات ساختمانی در جهان به شمار می رود.

پایگاه اینترنتی china.org.cn نیز در گزارشی با اشاره به نگرانی های امنیتی اوباما برای صدور دستور توقف فروش چند قطعه زمین در ایالت اورگان می نویسد: این اولین بار در 22 سال گذشته است که رئیس جمهوری آمریکا مانع سرمایه گذاری خارجی می شود.

به نوشته این رسانه چینی، این اقدام اوباما درست زمانی که آمریکا با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کند بسیار عجیب و تعجب برانگیز است.

در همین حال "ادوارد آلدن" یکی از مقامات ارشد شورای روابط خارجی ایالات متحده می گوید: این "بازی" است که دولت آمریکا تلاش می کند تا آن را شروع کند.

وی می گوید: دولت آمریکا تلاش می کند که به چین بفهماند آماده سرمایه گذاری است و از این کشور می خواهد تا در کشورش سرمایه گذاری کند و از طرفی نمونه های بسیار همچون مورد اخیر نشان می دهد که آمریکا در پی تحقیق درباره فعالیت شرکت های چینی است.

ادوارد آلدن تاکید کرد: با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو نامزد انتخاباتی می گویند که در قبال رابطه تجاری با چین موضع سختگیرانه دارند و فکر می کنم که این تصمیمات در آرای مردم تاثیر گذار است.

روزنامه نیوز نیز در گزارشی به تبعات ترفندهای انتخاباتی نامزدها و شکایت شرکت چینی از اقدام اخیر اوباما می پردازد.

البته ترفندهای انتخاباتی نامزدها انتقاد وزیر خارجه اسبق آمریکا را به همراه داشته و باعث شده تا "هنری کسینجر" به باراک اوباما و میت رامنی توصیه هایی را بکند.

کسینجر روز گذشته در مرکز بین المللی "وودرو ویلسون" گفت: رویکرد نامزدهای انتخاباتی آمریکایی در قبال چین و ادبیاتی که در قبال این کشور استفاده می کنند، "بسیار مایه تاسف" است.

به نوشته شینهوا، کسینجر می گوید: نظاره گر تبلیغاتی هستیم که دو نامزد انتخاباتی برای چگونگی مقابله با چین در صورت پیروزی در انتخابات استفاده می کنند و این کشور را متقلب می خوانند که این موضوع واقعا مایه تاسف است.

کسینجر که از حامیان میت رامنی نامزد جمهوریخواه در انتخابات آمریکا بوده تاکید کرده است: مخالف این موضوع هستم که رامنی لقب کنترل کننده واحد ارز را به چین داده است.

وزیر خارجه اسبق آمریکا می گوید: البته استفاده از چین و ایراد سخنان خصمانه علیه این کشور در مبارزات انتخاباتی آمریکا رایج است که نمونه های آن را در رقابت های انتخاباتی "رونالد ریگان" و "بیل کلینتون" نظاره گر بودیم.

وی افزود: اما رئیس جمهوری جدید آمریکا باید چشم خود را به سوی واقعیت ها باز کنند و به فکر گسترش همکاریها با چین باشد.