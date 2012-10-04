به گزارش خبرنگار مهر، نریمان آزادی شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیته ورزش استان با اشاره به اجرای طرح سباح در مدارس لرستان اظهار داشت: این طرح در مقطع سوم ابتدایی مدارس استان لرستان در سال گذشته اجرا شده است.

وی به سالنهای استخر در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح در استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه اداره کل آموزش و پرورش تنها در ناحیه یک و دو خرم آباد سالنهای مدنظر را دارد.

کارشناس تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه برای اجرای این طرح در سایر شهرستانهای استان استخر اجاره شده است، ادامه داد: این موضوع موجب شده که برای اجاره استخرها بیش از 250 میلیون تومان بدهکار شویم.

آزادی همچنین به اجرای طرح آموزش ورزش پینگ پنگ در سطح دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی اشاره کرد و گفت: برای سال تحصیلی جاری بیش از 55 میلیون تومان تجهیزات برای آموزش این ورزش در مدارس استان خریداری شده است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که خریداری این میزان تجهیزات بسیار محدود است و جوابگوی تعداد دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی نخواهد بود.

کارشناس تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به آموزش ورزش ژیمناستیک در بین دانش آموزان مقطع دوم ابتدایی اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح خوشبختانه تاکنون با مشکلی مواجه نشدیم و تشک لازم برای اجرای حرکات زمینی ورزش ژیمناستیک خریداری شده است.