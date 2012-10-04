به گزارش خبرنگار مهر، "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در نشست خبری صبح امروز پنجشنبه خود که در سالن کنفرانس آکادمی ملی فوتبال برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: ابتدا باید راه و روش و دیدمان نسبت به مسابقات انتخابی جام جهانی را مشخص کنیم. دیدارهایی که در چارچوب این مسابقات برگزار می‌شود، نوعی دوی ماراتن است، نه سرعتی و هشت مبارزه در آن وجود دارد.

وی در ادامه افزود: آنچه حائز اهمیت است، این است که در گروه‌مان اول یا دوم شویم و این هدف نهایی ماست و با جمع آوری امتیازات به آن خواهیم رسید. در این شرایط ارزش سه امتیاز بازی برابر لبنان با سه امتیاز مسابقه با کره جنوبی برابر است.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: در درجه اول باید بگویم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی برای همه تیم‌ها دشوار است، بطور مثال یکی از بهترین و شاید بهترین تیم گروه ما ازبکستان باشد که در حال حاضر قعرنشین است، موضوعی که ثابت می‌کند، این رقابت‌ها بسیار دشوار است و تیم‌ها باید برای موفقیت سخت تلاش و کار کنند.

کی‌روش بازی با کره جنوبی را مسابقه‌ای مهم برای تیم ملی ایران خواند و ادامه داد: مسابقات انتخابی جام جهانی با این بازی به اتمام نمی‌رسد. این مسئله مهمی است که نباید فراموش کنیم. بعد از بازی با کره جنوبی 12 امتیاز دیگر می‌ماند که تیم‌ها می‌تواند آن را جمع و یا از دست بدهند. این مهمترین برداشت من از دیدار حساس با کره جنوبی است.

وی همچنین تاکید کرد: مسلما از آنچه در توان داریم استفاده خواهیم کرد تا سه امتیاز مهم دیدار با کره جنوبی را بدست آوریم اما یکبار دیگر تکرار می‌کنم که رقابت‌های انتخابی جام جهانی ماراتنی است که در پایان این بازی به اتمام نرسیده و همچنان ادامه دارد.

خبرنگاری در این هنگام به سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان این نکته را گوشزد کرد که در این ماراتن ایران خوب گل می‌خورد اما به سختی گل می‌زند که این نگران کننده است، کی‌روش در واکنش به این موضوع گفت: فوتبال یک بازی توام با احساسات و اشتباهات است و موفقیت در آن بستگی به نوع تفکر افراد دارد. سال گذشته شاهد بودیم "ویکتور والدز" چه اشتباه بزرگ در یکی از دیدارهای بارسا انجام داد و این تیم در دستیابی به جام ناکام ماند اما این دلیلی نشد که مربیان بارسلونا او را کنار بگذارند.

"در تیم من همه باهم پیروز می‌شوند و یا همه باهم شکست می‌خورند"، کی‌روش با بیان این جمله افزود: در این بین اگر مشکلی وجود داشته باشد همه تلاش کرده و آن را برطرف می‌کنیم. همه ما در شادی‌ها جشن گرفته و در شکست‌ها اشک می‌ریزیم.

کارلوس کی‌روش با تاکید براینکه در سطح مسابقاتی چون انتخاباتی جام جهانی همه تیم‌ها نزدیک به هم هستند و به اهداف خود با گل زدن دست می‌یابیم، تصریح کرد: همه ما از نتیجه تیم ملی در دیدار با لبنان راضی نیستیم اما عادلانه نیست به بردمان مقابل ازبکستان اهمیت داده نشود. این برمی‌گردد به برداشت درستی که به مسابقات بین المللی ندارید.

وی همچنین خاطر نشان کرد: با این شرایط دلیلی نمی‌بینم تغییرات با عجله و کلی را در تیم ملی ایجاد کنم. تیم ما فوتبال خوبی را به نمایش می‌گذارد و قطعا از دیدار آینده این کار را بهتر انجام خواهیم داد.