تنیسورهای یزدی لیگ برتری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس دسته یک کشور با برگزاری مسابقات تیم های تهران و یزد پیگیری شد که تیم تهران با نتیجه سه بر دو به پیروزی دست یافت و به عنوان صدرنشین به لیگ برتر کشور صعود کرد.



تیم هتل سنتی یزد هم به عنوان تیم دوم مجوز حضور در لیگ برتر کشور را بدست آورد.

برگزاری همایش کوهنوردی بانوان شهرستان صدوق به مناسبت هفته دفاع مقدس



همایش کوهنوردی بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان اردکان برگزار شد.



به مناسبت هفته دفاع مقدس 90 نفر از بانوان شهرستان اردکان در همایش کوهنوردی در منطقه رزجوع به کوهپیمایی و صعود به ارتفاعات پرداختند.



به 24 نفر از بانوان شرکت کننده در این همایش به قید قرعه جوایزی اهدا شد.



برگزاری دوره مربیگری درجه سه و دو تیراندازی با کمان در یزد



دوره مربیگری درجه سه و دو تیراندازی با کمان در یزد برگزار خواهد شد.



دوره مربیگری درجه سه و دو تیراندازی با کمان از 24 مهرماه به مدت یک هفته به صورت تئوری و عملی در یزد برگزار خواهد شد.



حجت الله واعظی مدرس فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران تدریس این دوره آموزشی را بر عهده خواهد داشت.

در پایان از سوی فدراسیون تیراندازی باکمان به شرکت کنندگان گواهی مربیگری اعطا خواهد شد.