حدادعادل رئیس بنیاد سعدی شد/ موراکامی شانس اول نوبل ادبی است

خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار عرصه فرهنگ و ادب در هفته گذشته را با خبر ابلاغ حکم رئیس جمهور درباره بنیاد سعدی آغاز می‌کنیم. با تایید اخبار قبلی مهر در این باره، در روزهای میانی این هفته اعلام شد محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور طی حکمی، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی را به عنوان رئیس بنیاد بین‌المللی سعدی منصوب کرد.

پیشنهاد تأسیس بنیاد سعدی، با هدف ساماندهی امور مربوط به تدریس و گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد، قرار است سه مرکز مرتبط با گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور پس از انحلال، در بنیادی به نام «بنیاد سعدی» ادغام شوند. این مراکز در وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فنّاوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشغول به فعالیت هستند.

پس از طی مراحل مقدماتی تأسیس بنیاد و تهیه و تصویب اساسنامه و برگزاری جلسات هیئت امنا، در تاریخ 10 مهر امسال طی حکمی از سوی دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، غلامعلی حدّاد عادل به سمت ریاست بنیاد سعدی منصوب شد.

زمان نامعلوم اعطای نوبل ادبی/ موراکامی شانش اول است

یکی از اخبار فرهنگی و ادبی مهم، خبر مربوط به جایزه نوبل ادبی است که هنوز زمان دقیق برگزاری آن مشخص نیست. در حالی که مراسم اهدای جایزه نوبل در بخش‌های مختلف کار خود را از 8 اکتبر آغاز می‌کند، هنوز زمان اهدای نوبل ادبیات اعلام نشده است. جایزه نوبل امسال در تاریخ 8 اکتبر (دوشنبه آینده 17 مهر) با اهدای جایزه فیزیولوژی یا پزشکی شروع می‌شود و پس از آن به ترتیب جایزه فیزیک و شیمی اهدا می‌شود. جمعه 12 اکتبر روز اهدای جایزه صلح نوبل است و جایزه علوم اقتصادی در تاریخ 15 اکتبر به برنده‌اش اهدا می‌شود.

تنها نوبل ادبیات است که زمان اهدای آن تعیین نشده باقی مانده و آکادمی سوئدی اعلام کرده که برنده آن طبق معمول توسط پیتر انگلوند دبیر این بخش اعلام خواهد شد. مراسم نوبل در همه بخش‌های اعلام اسامی به صورت زنده و مستقیم در سایت نوبل قابل مشاهده است و پس از اعلام هر نام یک مصاحبه با یکی از اعضای انتخاب کننده درباره چهره منتخب سال انجام می‌شود.

امسال ‌هاروکی موراکامی نویسنده ژاپنی از شانس بیشتری نزد منتقدان برای دریافت جایزه ادبی نوبل برخوردار است و در سایت لادبروکز که با توجه به احتمالات و یا اخبار درز کرده از کمیته نوبل، شانس هر نویسنده تعیین می‌شود، بالاترین شانس برای او در نظر گرفته شده است. موراکامی که در یک ماه اخیر در راس این فهرست قرار داشته ابتدا از شانس یک به 10 برخوردار بود و دو هفته پیش شانس یک به 7 برای او در نظر گرفته شد. در دو ـ سه روز اخیر احتمال برنده شدن او در این لیست افزایش یافته و شانس یک به 5 برایش متصور شده است.

کافه کتاب امیرکبیر افتتاح شد

در ابتدای این هفته و روز شنبه بود که کافه کتاب امیرکبیر در کتابفروشی انتشارات امیرکبیر در خیابان انقلاب، کار خود را شروع کرد. به گزارش خبرنگار مهر مراسم آغاز به‌کار کافه کتاب موسسه انتشارات امیر کبیر و افتتاح بخش ویژه کودک و نوجوان فروشگاه این موسسه عصر روز شنبه هشتم مهرماه در محل فروشگاه این موسسه انتشاراتی در خیابان انقلاب اسلامی برگزار شد.

این مراسم افتتاحیه با حضور احمد نثاری مدیرعامل انتشارات امیرکبیر و نویسندگان و شاعرانی مانند سهیل محمودی و ساعد باقری برگزار شد.

راهیابی 8 اثر داستانی به مرحله نهایی داوری جایزه جلال

دبیرخانه پنجمین جایزه جلال آل‌احمد اعلام کرد: 8 کتاب در حوزه داستان به مرحله دوم داوری‌ها راه یافته‌اند. در این دوره از این جایزه، در گروه داستان 8 کتاب از میان 1551 کتاب داستانی به مرحله دوم داوری‌ها راه یافتند. در گروه نقد ادبی نیز 7 کتاب از میان 1071 کتاب راهی مرحله دوم داوری‌ها شدند تا از میان آنها آثار برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شوند. در گروه مستندنگاری نیز 8 کتاب از میان 849 اثر جواز حضور در مرحله دوم داوری ها را دریافت کردند.

پیش از این دبیرخانه این جایزه اعلام کرده بود که 4595 کتاب به دبیرخانه این جایزه ادبی ارسال شده‌ است.

اسناد فهرست‌نویسی شده کتابخانه ملی به 98 میلیون برگه رسید

رئیس کتابخانه ملی ایران در برنامه دیدار مدیرعامل خبرگزاری مهر از کتابخانه ملی، به خبرنگار مهر گفت: تا پارسال تعداد برگه‌هایی که کار فهرست‌نویسی آنها انجام شده و اطلاعات آن روی سایت کتابخانه ملی قرار گرفته بود، 25 میلیون برگ سند بود و این آمار در حال حاضر به 98 میلیون برگ سند رسیده است.

صلاحی در این دیدار با ارائه آماری از منابع فهرستنویسی شده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، گفت: تا سال گذشته تعداد برگه‌هایی که کار فهرست نویسی آنها انجام شده و اطلاعات آن روی سایت کتابخانه ملی قرار گرفته بود، 25 میلیون برگ سند بود و این آمار در حال حاضر به 98 میلیون برگ سند رسیده است.

وی همچنین گفت: تا پیش از این‌که من مسئولیت کتابخانه ملی را بر عهده بگیرم مجموعاً 227 میلیون برگ سند در اینجا وجود داشت که این آمار هم اکنون به 700 ملییون برگ سند رسیده و پیش بینی می‌کنیم این تعداد به زودی به یک میلیارد برگ سند برسد.

پیشنهاد وزیر ارشاد برای ثبت «مسجد کبود» در فهرست آثار یونسکو

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه 9 مهر در دفترش در بهارستان با هرانوش هاکوپیان وزیر جوامع ارمنستان دیدار و درباره روابط فرهنگی دو کشور و برخی مسائل فیما بین با او گفتگو کرد. وزیر ارشاد در این دیدار، با بیان این‌که «سه کلیسای قدیمیِ متعلق به ارامنه در ایران به عنوان میراث فرهنگی در یونسکو به ثبت رسیده‌اند» ابراز امیدواری کرد، مسجد کبود در این کشور هم با همکاری دولت ارمنستان در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت برسد.

تاریخ‌نگار برجسته بریتانیایی در 95 سالگی درگذشت

یکی از اخبار مهم در حوزه فرهنگ که در بخش اخبار بین‌الملل جا می‌گیرد، خبر درگذشت اریک‌ هابس‌بام تاریخ‌نگار بریتانیایی با دستاوردهای جهانی بود که در 95 سالگی بدرود حیات گفت. هابس‌بام در سال‌های اولیه زندگی اش یکی از مشهورترین تاریخ نگاران بریتانیایی بود که شناخت وسیعی از تاریخ راست و چپ داشت و یکی از باریک‌بین ترین تاریخ نگاران در هر حوزه محسوب می‌شد.

اریک جان ارنست‌ هابس‌بام متولد ۱۹۱۷ در اسکندریه بود و این سالی مناسب برای کمونیست شدن بود؛ درست در سالی که کمونیسم به دنیا معرفی شد. او نسل دوم یک بریتانیایی و نوه یک لهستانی یهودی بود که در دهه 70 قرن نوزدهم به بریتانیا مهاجرت کردند. پدر وی که در خانواده‌ای با هشت فرزند رشد کرد، زاده لندن بود.

کتاب «عصر...» با «عصر انقلاب: 1789 تا 1848» نخستین بار سال 1962 منتشر شد. کتاب بعدی این مجموعه با عنوان «عصر سرمایه: 1848 تا 1875» سال 1975 به بازار آمد. این کتاب با جلد سوم آن یعنی «عصر امپراتوری: 1875 تا 1914» در سال 1987 ادامه یافت و «عصر بی‌نهایت‌ها: 1914 تا 91 در سال 1994 منتشر شد. او با وجود سن بالا به طور منظم در برنامه‌های رادیو- تلویزیونی ظاهر می‌شد، سخنرانی می‌کرد و در جشنواره‌های ادبی حضور می‌یافت. او در 93 سالگی به عنوان رئیس جشنواره ادبی «هی» که از جشنواره‌های مهم ادبی بریتانیاست، انتخاب شد.

زمان برگزاری هفته کتاب اعلام شد

یکی دیگر از اخبار این هفته، اعلام زمان برپایی هفته کتاب بود که توسط داریوش رضوانی عضو ستاد برگزاری بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی و مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام شد. رضوانی که در جمع اعضای ستاد هفته کتاب که روز دوشنبه برگزار شد سخن می‌گفت، اعلام کرد: بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 20 تا 27 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

راه‌یافتگان به مرحله نهایی جایزه هفت اقلیم معرفی شدند

در خبری که خبرگزاری مهر روز دوشنبه 10 مهر منتشر کرد، فهرست اسامی راه‌یافته به مرحله پایانی داوری سومین دوره جشنواره و دومین دوره کتاب سال هفت اقلیم منتشر شد. در این دوره از جشنواره هفت اقلیم، با بررسی بیش از 130 اثر، 27 کتاب به مرحله نهایی رسیدند که از این تعداد 13 کتاب، رمان هستند و 14 اثر هم مجموعه داستان هستند.