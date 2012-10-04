به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله حاجی مشهدی شامگاه چهارشنبه در نشست نقد و بررسی فیلمهای اکران شده روز دوم 29 مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران افزود: هر دوره که از جشنواره های فیلم کوتاه در کشور می گذرد شاهد آثاری پخته تر و سنجیده تر هستیم.

وی بیان کرد: هم اکنون علاوه بر شور و شوق، فیلمهای جوانان فیلمساز دارای تکنیک های سینمایی روز و مباحث روز آکادمیک هستند.

حاجی مشهدی اظهار داشت: یکی دلایل این مسئله، جدی گرفتن مبحث آموزش در دفاتر انجمن سینمای جوانان بوده است.

وی بیان داشت: برخی از فیلمسازان فکر می کنند به صرف اینکه آشنایی با موضوعی دارند، نیاز به تحقیق نیست در صورتی که برای دانستن درباره هر موضوعی باید ساعتها به آن نزدیک شد.

گرایش به آثار کهن ادبی در فیلمها کم است

این متقد سینما افزود: تحقیق و پژوهش باید پیش از تولید و پیش از نگارش فیلمنامه انجام شود.

وی کمبود بودجه تحقیق و پژوهش را یکی از دلایل بی توجهی به آن عنوان کرد و گفت: لازم است از سوی مراکز تولید فیلم بودجه ای جداگانه به این امر اختصاص یابد.

حاجی مشهدی همچنین گرایش به اقتباس از آثار کهن ادبی را در آثار فیلمسازان جوان ضعیف دانست و افزود: فرهنگ ایران پر از گنجینه های ادبی است و هنوزاز این میراث کهن بهره مطلوب نبرده ایم.

وی همچنین اظهار داشت: سینمای کوتاه سکوی پرتاب به سینمای حرفه ای نیست و خود سینمایی مستقل است.

حاجی مشهدی افزود: فیلم کوتاه زیبایی شناسی خودش را دارد و نسخه کوتاه فیلم بلند نیست.