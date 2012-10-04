دوره آموزشی زبان فارسی در ارزروم برپا شد/ تحصیل 1300 ایرانی در دانشگاه آتاتورک

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره آموزشی از تاریخ 23 شهریورماه با بهره‌گیری از تجربیات اساتید برجسته دپارتمان زبان فارسی ارزروم و یکی از اساتید برجسته مقیم استانبول آغاز و در تاریخ 7 مهر ماه به پایان رسید.

در این دوره آموزشی بیش از 45 دانشجوی ایرانی مقطع دکتری که در رشته‌های مختلف دانشگاه آتاتورک مشغول تحصیل بوده و متقاضی همکاری با این نمایندگی در امر آموزش زبان فارسی بودند، شرکت کردند.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته و نیاز این نمایندگی 10 نفر از این دانشجویان با در نظر گرفتن رشته تحصیلی، سوابق کاری و نمره پایان دوره و نظر اساتید مربوطه برای تدریس در دوره‌های آزاد آموزش زبان و ادبیات فارسی که توسط این نمایندگی برگزار می‌شود انتخاب و برای تدریس معرفی خواهند شد.

دانشگاه آتاتورک ارزروم یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های شرق ترکیه است که بیش از 60 هزار دانشجو را در خود جای داده است. این دانشگاه در سال‌های اخیر درهای خود را به روی دانشجویان خارجی باز کرده و پذیرش دانشجوی خارجی در رشته‌های مختلف را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.

این موضوع موجب شده تا بسیاری از جوانان ایرانی متقاضی تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و دکتری به این دانشگاه مراجعه کنند. در حال حاضر بیش از 1300 دانشجوی ایرانی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند و هر سال بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

برابر بررسی‌های به عمل آمده در سال جاری تاکنون 300 دانشجوی ایرانی برای تحصیل در دانشگاه آتاتورک پذیرفته شده‌اند. این حضور گسترده از استعداد‌های جوان و برتر ایرانی کسنولگری جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا ضمن حمایت معنوی، از آنها در راستای تحقق اهداف فرهنگی کشور بهره بگیرد.