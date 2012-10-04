جذب اعتبارات ملی در اولویت/ آکادمی ورزش در کردستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران شامگاه چهارشنبه در گردهمایی هئیت های ورزشی شهرستان سنندج اظهار داشت: با توجه به مشکلات مالی و کمبود امکانات هئیت های ورزشی نیاز است با برنامه ریزی درست و مناسب اعتبارات ملی ورزش و جوانان استان کردستان جذب شود.

وی با اشاره به اینکه باید اختلافات کنار گذاشته شود تا راه توسعه ورزش فراهم شود، افزود: افزایش اختلافات می تواند صدمات جبران ناپذیری بر بدنه ورزش استان وارد کند و به همین دلیل هیئت های ورزشی اختلافات خود را کنار گذاشته و برای توسعه ورزش استان تلاش کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: رئیس هئیت ها باید انتخابی باشد نه انتصابی و هر سه ماه یک بار عملکرد مالی و فنی هئیت ها توسط اداره کل ورزش و جوانان استان بررسی می شود.

تیشه گران یادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزی درست سالن های درآمدزا را در بین هئیت های استانی و شهرستانی تقسیم کنیم تا اختلافات کم شود.

وی گفت: حوزه ورزش و جوانان استان حوزه ای بسیار گسترده است و نیاز دارد تمامی هئیت ها و حوزه فرهنگی و جوانان با تعامل و همکاری با اداره کل ورزش و جوانان بسترهای توسعه ورزش و همچنین برنامه ها و اقدامات مختلف فرهنگی را در استان فراهم کنند.

تیشه گران با اشاره به اینکه دغدغه اصلی کشور جوانان است، اظهار داشت: در حال حاضر دشمن با راه اندازی جنگ نرم و مواد صنعتی در پی ضربه زدن به جوانان این مرزو بوم است و باید با سوق دادن قشر جوان به سوی ورزش توطئه استکبار جهانی را خنثی کنیم.

وی با اشاره به لزوم توجه به مباحث علمی در حوزه ورزش افزود: آکادمی علمی ورزش در آینده نزدیک در راستای توسعه همه جانبه ورزش استان کردستان راه اندازی می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: استعداد یابی ورزشکاران مستعد در شهرستان ها و استان یکی دیگر از اولویت های کاری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان است که انتظار می رود با راه اندازی آکادمی ورزش این امر بیش از پیش تحقق یابد.

تیشه گران یادآور شد: تدوین طرح توسعه ورزش در استان کردستان می تواند بسترها و زمینه های درخشش ورزشکاران استان را در عرصه های ملی و بین المللی فراهم کند.

وی در پایان گفت: انتظار می رود با تدوین این طرح در آینده نزدیک شاهد افزایش سرانه ورزشی، برنامه ریزی درست در برگزاری مسابقات و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس ایران اسلامی در کشورهای مختلف باشیم.