اختصاص50 میلیارد ریال اعتبار به مشاغل خانگی و کسب و کار خرد در دهگلان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید مهدیزاده در سومین نشست اعضای کارگروه اشتغال شهرستان دهگلان گفت: توزیع اعتبار برای مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد به شهرستان دهگلان پس از اعلام آمادگی بانک های عامل و معرفی متقاضیان واجد شرایط انجام می شود.

وی افزود: توزیع این اعتبارات به تفکیک دستگاه های اجرایی در شهرستان انجام گرفته همه دستگاه ها در ثبت فرصت های شغلی ناشی از این بخش از مشاغل در سامانه مربوطه باید با جدیت فعالیت کنند.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهگلان در ادامه بیان کرد: ادارات عضو کار گروه با بازرسی از کارگاه ها و مراکز صنعتی، خدماتی و صنفی نسبت به شناسایی افراد تازه استخدام و ثبت مشخصات آنان در سامانه اشتغالزایی رصد استان اقدام کنند.

فرماندار دهگلان نیز در این نشست بر تلاش شبانه روزی دستگاه های اجرایی و بانک های عامل در راستای جذب اعتبار تخصیص یافته به شهرستان تاکید کرد و گفت: باید از این فرصت در راستای ایجاد فرصت های شغلی در شهرستان دهگلان استفاده شود.

محمد رضائی افزود: با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی بانک ها در زمینه تسهیل در پرداخت و ضمانت ها، انتظار می رود تسریع در تحقق اشتغال های ناشی از بخش مشاغل خانگی در دهگلان افزایش یابد.

وی یادآور شد: دستگاه های اجرایی موظف به ثبت فرصت های شغلی ناشی از اشتغال تعهد شده شهرستان در سال جاری هستند تا بتوان گام موثری در راستای ایجاد اشتغال پایدار در سطح جامعه برداشت.