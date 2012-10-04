  1. استانها
  2. کردستان
۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

مهدیزاده خبرداد:

اختصاص50 میلیارد ریال اعتبار به مشاغل خانگی و کسب و کار خرد در دهگلان

اختصاص50 میلیارد ریال اعتبار به مشاغل خانگی و کسب و کار خرد در دهگلان

دهگلان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهگلان از اختصاص 50 میلیارد و 280 میلیون ریال اعتبار برای بخش مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد در این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید مهدیزاده در سومین نشست اعضای کارگروه اشتغال شهرستان دهگلان گفت: توزیع اعتبار برای مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد به شهرستان دهگلان پس از اعلام آمادگی بانک های عامل و معرفی متقاضیان واجد شرایط انجام می شود.

وی افزود: توزیع این اعتبارات به تفکیک دستگاه های اجرایی در شهرستان انجام گرفته همه دستگاه ها در ثبت فرصت های شغلی ناشی از این بخش از مشاغل در سامانه مربوطه باید با جدیت فعالیت کنند.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهگلان در ادامه بیان کرد: ادارات عضو کار گروه با بازرسی از کارگاه ها و مراکز صنعتی، خدماتی و صنفی نسبت به شناسایی افراد تازه استخدام و ثبت مشخصات آنان در سامانه اشتغالزایی رصد استان اقدام کنند.

فرماندار دهگلان نیز در این نشست بر تلاش شبانه روزی دستگاه های اجرایی و بانک های عامل در راستای جذب اعتبار تخصیص یافته به شهرستان تاکید کرد و گفت: باید از این فرصت در راستای ایجاد فرصت های شغلی در شهرستان دهگلان استفاده شود.

محمد رضائی افزود: با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی بانک ها در زمینه تسهیل در پرداخت و ضمانت ها، انتظار می رود تسریع در تحقق اشتغال های ناشی از بخش مشاغل خانگی در دهگلان افزایش یابد.

وی یادآور شد: دستگاه های اجرایی موظف به ثبت فرصت های شغلی ناشی از اشتغال تعهد شده شهرستان در سال جاری هستند تا بتوان گام موثری در راستای ایجاد اشتغال پایدار در سطح جامعه برداشت.

کد مطلب 1711926

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها