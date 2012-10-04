به گزارش خبرنگار مهر، "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در نشست خبری صبح امروز پنجشنبه خود که در سالن کنفرانس آکادمی ملی فوتبال برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: ابتدا باید راه و روش و دیدمان نسبت به مسابقات انتخابی جام جهانی را مشخص کنیم. دیدارهایی که در چارچوب این مسابقات برگزار می‌شود، نوعی دوی ماراتن است، نه سرعتی و هشت مبارزه در آن وجود دارد.

دلیلی برای تغییرات کلی و باعجله نمی‌بینم/ باهم می‌بریم و باهم می‌بازیم

وی در ادامه افزود: آنچه حائز اهمیت است، این است که در گروه‌مان اول یا دوم شویم و این هدف نهایی ماست و با جمع آوری امتیازات به آن خواهیم رسید. در این شرایط ارزش سه امتیاز بازی برابر لبنان با سه امتیاز مسابقه با کره جنوبی برابر است.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: در درجه اول باید بگویم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی برای همه تیم‌ها دشوار است، بطور مثال یکی از بهترین و شاید بهترین تیم گروه ما ازبکستان باشد که در حال حاضر قعرنشین است، موضوعی که ثابت می‌کند، این رقابت‌ها بسیار دشوار است و تیم‌ها باید برای موفقیت سخت تلاش و کار کنند.

کی‌روش بازی با کره جنوبی را مسابقه‌ای مهم برای تیم ملی ایران خواند و ادامه داد: مسابقات انتخابی جام جهانی با این بازی به اتمام نمی‌رسد. این مسئله مهمی است که نباید فراموش کنیم. بعد از بازی با کره جنوبی 12 امتیاز دیگر می‌ماند که تیم‌ها می‌تواند آن را جمع و یا از دست بدهند. این مهمترین برداشت من از دیدار حساس با کره جنوبی است.

وی همچنین تاکید کرد: مسلما از آنچه در توان داریم استفاده خواهیم کرد تا سه امتیاز مهم دیدار با کره جنوبی را بدست آوریم اما یکبار دیگر تکرار می‌کنم که رقابت‌های انتخابی جام جهانی ماراتنی است که در پایان این بازی به اتمام نرسیده و همچنان ادامه دارد.

خبرنگاری در این هنگام به سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان این نکته را گوشزد کرد که در این ماراتن ایران خوب گل می‌خورد اما به سختی گل می‌زند که این نگران کننده است، کی‌روش در واکنش به این موضوع گفت: فوتبال یک بازی توام با احساسات و اشتباهات است و موفقیت در آن بستگی به نوع تفکر افراد دارد. سال گذشته شاهد بودیم "ویکتور والدز" چه اشتباه بزرگ در یکی از دیدارهای بارسا انجام داد و این تیم در دستیابی به جام ناکام ماند اما این دلیلی نشد که مربیان بارسلونا او را کنار بگذارند.

"در تیم من همه باهم پیروز می‌شوند و یا همه باهم شکست می‌خورند"، کی‌روش با بیان این جمله افزود: در این بین اگر مشکلی وجود داشته باشد همه تلاش کرده و آن را برطرف می‌کنیم. همه ما در شادی‌ها جشن گرفته و در شکست‌ها اشک می‌ریزیم.

کارلوس کی‌روش با تاکید براینکه در سطح مسابقاتی چون انتخاباتی جام جهانی همه تیم‌ها نزدیک به هم هستند و به اهداف خود با گل زدن دست می‌یابیم، تصریح کرد: همه ما از نتیجه تیم ملی در دیدار با لبنان راضی نیستیم اما عادلانه نیست به بردمان مقابل ازبکستان اهمیت داده نشود. این برمی‌گردد به برداشت درستی که به مسابقات بین المللی ندارید.

وی همچنین خاطر نشان کرد: با این شرایط دلیلی نمی‌بینم تغییرات با عجله و کلی را در تیم ملی ایجاد کنم. تیم ما فوتبال خوبی را به نمایش می‌گذارد و قطعا از دیدار آینده این کار را بهتر انجام خواهیم داد.

مهم نیست در تیم ملی چه کسی گل بزند/ قوچان‌نژاد مقابل کره بازی می‌کند

کارلوس کی‌روش در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر تعطیلی طولانی مدت لیگ به خاطر اردوهای تیم ملی تصریح کرد: توقع من از رسانه‌ها این است که برداشت درستی از مسائل داشته باشند. حرف شما صحیح نیست که ما لیگ را 20 روز تعطیل کرده‌ایم.

وی افزود: در درجه دوم باید بگویم وقتی به ایران آمده‌ام اولویت اول فدراسیون فوتبال صعود به جام جهانی بود. به همین خاطر ما یک برنامه مشخص به فدراسیون دادیم که راجع به آن بحث و موافقت شد. حالا شما می‌خواهید ما چه کار کنیم؟ راجع به آن برنامه صحبت کنیم یا اولویت‌مان را عوض کنیم؟

کی‌روش تاکید کرد: یک روز اولویت شما جام جهانی است و یک روز دیگر مسائل دیگری در اولویت رسانه‌ها قرار می‌گیرد. ضمن اینکه شما اگر تقویم فیفا را چک کنید متوجه می‌شوید به خاطر بازی‌های فیفادی تمام لیگ‌های دنیا 10 تا 12 روز تعطیل می‌شود. خواهش من این است که به مسائل بین المللی توجه داشته باشید.

کی‌روش با بیان اینکه از طرح سئوال شما خوشحال شده‌ام گفت: اگر توجه داشته باشید مسابقات بین المللی روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می‌شود. به همین دلیل من از فدراسیون خواستم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مسابقات لیگ انجام شود تا دو روز بیشتر تیم ملی را در اختیار داشته باشم که این اتفاق خارق العاده‌ای نیست.

سرمربی تیم ملی افزود: ما به فدراسیون توضیح دادیم که اردوها به صورتی طراحی شده که بعد از چند روز تمرین یک بازی دوستانه هم خواهیم داشت. این همان مسئله‌ای است که خیلی افراد آن را درست درک نمی‌کنند. به همین دلیل است که باید سخت کار کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه "چرا هنوز بازیکنان تیم ملی به هماهنگی لازم نرسیده‌اند و شما به ترکیب ایده‌آل خود دست نیافته‌اید؟"، گفت: این نظر شما به بازی ازبکستان مربوط است یا بازی با لبنان؟ با همه احترامی که برای شما قائلم با نظرتان موافق نیستم. من دوست ندارم توجیه کنم و یا دنبال بهانه باشم ولی واقعیت این است که ما قبل از بازی با لبنان یکسری مشکلاتی داشتیم.

کی‌روش افزود: قبل از بازی با لبنان هفت بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم. شما توقع دارید چه کار کنم؟ آیا توقع دارید با چهار بازیکن بازی کنم؟

وی تاکید کرد: این واقعا ناعادلانه است اگر بگوییم بازیکنان مقابل لبنان جنگنده بازی نکردند. درست است ما عملکرد خوبی نداشتیم ولی اگر بگوییم آنها همه تلاش‌شان را نکردند، ناعادلانه است.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر وضعیت رضا قوچان‌نژاد برای بازی با کره جنوبی گفت: خوشبختانه بعد از یک پروسه طولانی مدت فیفا مدارک قوچان‌نژاد را صادر کرد و این بازیکن مقابل کره جنوبی بازی می‌کند.

کی‌روش ادامه داد: ما به خاطر نامشخص بودن وضعیت چند بازیکن مانند اشکان دژآگه که مصدوم بودند بازی مقابل کره شمالی را لغو کردیم. الان چیزی که حائز اهمیت است این است که ما بعد از چهار روز تمرین تعداد بازیکنان را به 24 نفر می‌رسانیم و از هفته آینده دور جدید تمرینات را شروع می‌کنیم.

وی در خصوص ناکامی مهاجمان ملی پوش در باشگاه‌ها از جمله کریم انصاریفرد و محمد قاضی با خنده گفت: در حال حاضر تلاش می‌کنم امید نمازی را راضی کنم که برای تیم ملی بازی کند! خارج از شوخی باور داریم که باید با امنیت خاطر و آرامش خودمان را برای بازی‌های بعدی آماده کنیم. مهم این نیست که چه کسی گل می‌زند مهم تمرکز بازیکنان است تا بهترین عملکرد خود را داشته باشند.

ایمان دارم برابر کره جنوبی موفق می‌شویم/ کاملا آماده و هوشیار هستیم

کارلوس کی‌روش در بخش پایانی گفتگویش با خبرنگاران در مورد اینکه تیم‌های ایرانی همیشه مقابل تیم‌های قوی‌تر، بهتر بازی می‌کنند، اظهار داشت: من به این موضوع اطمینان دارم و شکی هم در آن وجود ندارد. قطعا بازی با کره دیداری نزدیک و سخت برای ما خواهد بود.

وی ادامه داد: البته در بازی با کره جنوبی برعکس لبنانی‌ها که ساکن بازی کردند فضای بیشتری را بدست می‌آوریم. لبنانی‌ها در آن بازی 90 دقیقه منتظر یک اشتباه ما بودند و متاسفانه شما هم بازی را درست و کامل ندیدید، زیرا در نیمه دوم 15 مرتبه بازی را متوقف کردند و آن بازی حداقل 20 دقیقه وقت اضافه داشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ادامه داد: مطمئنم کره‌ای‌ها در این بازی حرفه‌ای‌تر و بازتر بازی می‌کنند و نفرات تیم ما موقعیت‌های بیشتری را می‌توانند روی دروازه آنها خلق کنند. ما کاملا آماده و هوشیار برای آن بازی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: مطمئنم و ایمان دارم تیم ایران برابر کره جنوبی بازی خوبی را انجام داده و نتیجه خوبی را هم خواهد گرفت.

کی‌روش همچنین درباره موفقیت تیم نوجوانان و تاثیر آن بر آینده فوتبال ایران اظهار داشت: دقیقا این موفقیت کاری است که برای آماده سازی آینده فوتبال باید انجام شود. این اتفاق خیلی مهمی بود اما باید توجه کنید خیلی از بازیکنان تیم‌های زیر 16 و زیر 19 سال ایران در جام جهانی قطر بازی خواهند کرد.

وی در این خصوص اضافه کرد: در این شرایط آنچه اهمیت دارد این است که نباید در هشت سال آینده برای این موفقیت جشن بگیریم و برای موفقیت، از امروز باید روی این نفرات کار کنیم تا آنها در جام جهانی 2022 آماده‌تر بوده و عملکرد خوبی داشته باشند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: نباید این اتفاق رخ دهد که برای آماده سازی تیم ایران در جام جهانی 2022 یک کارلوس کی‌روش دیگری اینجا بنشیند و با این بازیکنان هیچ بازی ملی نداشته باشد. آن موقع شما به مشکل خواهید خورد.

وی در پایان گفت: اگر می‌خواهید در آینده لذت موفقیت تیم ایران با ببرید باید برای آماده کردن تیم خود سریع‌تر کار کرد و به امید تیم‌تان بهبود ببخشید. این تنها راه درست و موفقیت است. اگر این کار را انجام ندهید زمان و سرمایه خود را از دست داده‌اید.