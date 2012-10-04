به گزارش خبرنگار مهر، جعفر درویش زاده در مجمع انتخابات هیئت ژیمناستیک استان قم که به ریاست وی غروب چهارشنبه در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد، تصریح کرد: با اقدامات بسیار خوبی که در چند سال اخیر انجام داده ایم، تلاش ما این است که ژیمناستیک یکی از رشته های مدال آور کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی 2014 کره جنوبی باشد.



اعزام تیم ملی ژیمناستیک به رقابت های جهانی صوفیه



وی با بیان اینکه برنامه های متنوعی پیش روی ژیمناستیک کاران کشور در میادین برون مرزی قرار دارد، افزود: بامداد روز سه شنبه تیم ملی ژیمناستیک برای حضور در رقابت های جهانی عازم بلغارستان شد، ضمن اینکه قرار است یک تیم هم به رومانی اعزام شود.



رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشورمان با اشاره به سایر برنامه های تیم های ملی ژیمناستیک ابراز داشت: تیم ملی ژیمناستیک هفته آینده با ترکیبی از بهترین های ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی نیز به میدان می رود، ضمن اینکه بعد از آن تیمی دیگر را برای اعزام به یک رقابت برون مرزی دیگر آماده می کنیم.



وی یاد آور شد: در شهریور ماه در مسابقات جهانی صوفیه دو داور زن از کشورمان رقابت ها را قضاوت کردند که این مهم موجب شد تا نشان بدهیم با وجود اینکه بانوان ما در سطح قهرمانی حضور ندارند اما در سایر بخش ها توانمندی های زیادی دارند.



درویش زاده بیان داشت: قضاوت بسیار خوب بانوان اعزامی ژیمناستیک کشورمان به مسابقات جهانی در صوفیه تحسین مسئولان برگزاری مسابقات و فدراسیون جهانی را به دنبال داشت و حتی چند کشور مطرح از بانوان ایرانی برای قضاوت در مسابقات مهم خود به عنوان داور بی طرف دعوت کردند، ضمن اینکه نکته قابل توجه این حضور، حجاب بانوان ایرانی بود که زبانزد بسیاری از شرکت کنندگان شده بود.



10 اعزام ژیمناستیک ایران به رقابت های برون مرزی در شش ماه



وی با اشاره به توانمندی بانوان قمی در رشته ژیمناستیک تصریح کرد: برای این منظور در اجلاس اخیر ژیمناستیک آسیا با کشورهای عربی مذاکراتی برای تعامل بیشتر به منظور توسعه این رشته در بخش بانوان داشتیم و قطعا فضای خوبی برای رشد و تحول این رشته در استان های مختلف ایجاد خواهد شد.



رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشورمان افزود: از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 10 اعزام به رقابت های مهم برون مرزی داشته ایم که بسیاری از آنها فراتر از حد یک تورنمنت بوده و جام های معتبری به شمار می روند و ورزشکاران ما موفقیت های زیادی کسب کرده اند.



وی یاد آور شد: ما در مسباقات جوانان آسیا در تایلند در رشته ترامپولین با حضور تمام کشورهای آسیایی موفق به کسب رتبه چهارم شدیم که این عنوان بالاتر از ژاپن به دست آمد و برای نخستین بار در ژیمناستیک ایران رخ داد و آن را حاصل تلاش تمامی مدیران کل استان ها، روسای هیئت ها و مربیان پرتلاش این رشته ورزشی مهم می دانیم.



درویش زاده بیان داشت: همچنین در مسابقات المپیک دانشجویان جهان نیز که با حضور ژیمناستیک کاران 23 کشور مطرح دنیا از جمله روسیه، چین، برزیل، اسپانیا، ژاپن و چندین کشور سرشناس برگزار شد ما مقام هفتم را کسب کردیم.

