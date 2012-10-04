کالاهای ساختمانی در گیلان همگی پروانه استاندارد دارند

فریبز شعاعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بلوکهای سقفی و دیواری با توجه به تعداد زیاد و صنفی بودن بصورت سنتی در استان تولید می شود بنابراین این محصولات ساختمانی ضمن طی کردن فرآیند صنعتی باید پروانه استاندارد دریافت کنند.

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد و کنترل کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در پاسخ به این پرسش که برای محصولات کشاورزی از قبیل چای چه برنامه های دارید، گفت: چای و برنج محصولات راهبردی گیلان هستند.

وی افزود: به زراعی، اصلاح ساختار چای، بسته بندی و کیفیت فرآوری چای از برنامه های اساسی در این زمینه است.

شعاعی همچنین به اجرای " طرح نظارت هماهنگ اجرای استاندارد" اشاره کرد و اظهارداشت: با هدف حمایت از تولیدات داخلی با کیفیت و همچنین به منظور رقابت تولیدات داخلی در بازارهای بین ‌المللی مردم استان باید حساسیت و کنترل بیشتری در مورد کیفیت علامت استاندارد و تاریخ تولید محصولات مورد عرضه در بازار داشته باشند.

وی گفت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است نظارت و کنترل بیشتر هم از طرف بازرسان استاندارد و هم از طرف شهروندان امری ضروریست.

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد و کنترل کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان ادامه داد: این امر موجب بالا رفتن کیفیت تولیدات و افزایش صادرات و به تبع آن اشتغالزایی در استان خواهد شد.