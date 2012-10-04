23 هزار متر مربع از خیابانهای شهر ایلام آسفالت شد

خالق منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چند سال اخیر نقاط مختلف شهر ایلام به لحاظ بهسازی و آسفالت پیشرفت کرده است.

وی بیان داشت: مناطقی مثل بلوار جنوبی حضرت امام (ره)، بلوار شهرداری، خیابان های 6 و 7 واقع در مسکن مهر کارمندان آسفالت شده است.

منصوری تصریح کرد: اواخر شهریور ماه نیز خیابانهای منشعب از بلوار مصلی، قسمتی از بلوار نماز، خیابان نو، میدان ژیان در خیابان غلامرضا ارکوازی نیز آسفالت شده است.

وی اضافه کرد: مساحت آسفالت انجام گرفته در نقاط یاد شده جمعا 23 هزار متر مربع بوده است.

وی عنوان کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و بودجه پیش بینی شده از سوی شهردار، امسال ایستگاه تخصصی امداد و نجات در استان ایلام راه اندازی می شود.

منصوری افزود: در این ایستگاه کار امداد و نجات و اطفا حریق به طور تخصصی توسط کادر مجرب و آموزش دیده صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: کار جذب نیروی انسانی این ایستگاه در حال انجام است و به محض اتمام آزمون علمی و صلاحیتهای عملی، 16 نفر به عنوان کادر عملیاتی ایستگاه تخصصی امداد و نجات ایلام استخدام می شوند.

شهردار ایلام از اتمام ساماندهی میدان فتح المبین در محله خاتمیه(بانبور) خبر داد و با بیان اینکه این اقدام شهرداری در راستای خواسته دیرینه ساکنین این محله بوده، افزود:شهرداری ایلام مصمم است فعالیتهای عمرانی را به صورت عادلانه و گسترده در تمامی نقاط شهر اجرا کند.

این مقام مسئول اضافه کرد: در مرحله اجرای نخست این پروژه، شهرداری ایلام به منظور روانسازی ترافیک و ساماندهی حاشیه میدان پس ازتملک املاک مجاور میدان فوق الذکر، مراحل بعدی پروژه را در دستور کار قرار داد.

وی در پایان گفت: مراحل بعدی این پروژه شامل اجرای موزائیک فرش، کاشت نهال، ایجاد فضای سبز و همچنین نصب تأسیسات آبی و برقی بوده که در حال اتمام هستند.

شهردار ایلام با اشاره به اینکه عملیات زیر سازی مسکن مهر واقع در بلوار پژوهش به پایان رسیده است، گفت: اجرای این عملیات در راستای پیاده سازی گذربندی در این نقطه و بسترسازی لازم برای ایجاد خیابان صورت پذیرفته است.

منصوری در پایان افزود: برای انجام این طرح 200 هزار متر مکعب خاکبرداری و 150 هزار متر مکعب نیز عملیات خاکریزی انجام شده است.