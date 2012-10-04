اعتصاب سراسری کارگران در اندونزی / حضور 35 هزار پلیس برای جلوگیری از ناآرامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتاپست چاپ اندونزی، معترضین که تعدادشان از سوی اتحادیه های کارگری 2 میلیون تن اعلام شده خواستار لغو قراردادهای استخدام موقت و بهبود شرایط دستمزد خود شدند.

پلیس اندونزی تعداد این کارگران را 750 هزار تن از 700 شرکت و کارخانه اعلام کرده است و برای جلوگیری از ناآرامی 35 هزار نیروی خود را به کار گرفته است.

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اندونزی اعتصاب و اعتراض کارگران را هشداری به دولت اندونزی برای تن دادن به خواسته های کارگران اعلام کرده است.

در حالی که اقتصاد اندونزی رشد 6.5 درصدی و جذب 20 میلیارد دلاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2011 را تجربه کرده است، اما کارگران در این کشور مانند کارگران چینی و هندی از کمترین دستمزد در آسیا برخوردار هستند.

کارگران اندونزیایی در اعتراضی مشابه در ماه ژانویه نیز با بستن جاده های منتهی به جاکارتا خواستار عملی شدن خواسته های خود شدند.