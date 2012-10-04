شاخص های توسعه در استان ایلام افزایش چشمگیری یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در نشست شورای اداری استان اظهار داشت: در دولت های نهم و دهم حجم خدمت رسانی و اقدامات مختلف در عرصه های گوناگون نسبت به سایر دوران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحسین برانگیز و قابل تقدیر است .

وی ادامه داد: ارتقا و افزایش شاخص هایی چون تولید ناخالص داخلی استان، افزایش درآمدهای مالیاتی، توسعه طرح هادی روستاها، گازرسانی به نقاط مختلف استان و موارد بسیار دیگر، نشانگر توجه جدی دولت و نظام به توسعه و بالندگی استان ایلام بوده است .

استاندار ایلام با بیان اینکه سرمایه گزاری در استان در دولت های نهم و دهم نسبت به قبل قابل مقایسه نیست، ابراز داشت: رقم سرمایه‌ گذاری در واحدهای صنعتی در سال 84 بالغ بر 835 میلیارد ریال بوده که این میزان در سال 90‌ نزدیک به 12 درصد رشد داشته است .

این مسئول اظهار داشت : سرانه ورزش استان در سال های 84 تا 90 به میزان ذو برابر رشد داشته است و همچنین رشد 10 برابری زائران عتبات عالیات از موضوعات مهمی است که حکایت از حجم تلاش ها و اقدامات دولت در استان ایلام را دارد .

وی تأکید کرد: افزایش ارزش افزوده، رشد شرکت های صنعتی به میزان 62 درصد، افزایش واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به میزان 3.2 درصد، ارتقا چهار برابری ظرفیت سیلوهای انبار غله، رشد چشمگیر واردات و صادرات استان و همچنین ارتقا حوزه هایی نظیر کتابخانه های عمومی، مراکز علمی و دانشگاهی، افزایش بیمه شدگان و کاهش افراد تحت پوشش نهادهای خدماتی دستاوردهایی است که در طول دولت های نهم و دهم برای استان به دست آمده است .

اعلایی یادآور شد: گازرسانی به 84 روستای استان اقدامات مهمی است که در دولت های نهم و دهم در استان صورت رفته است .

خانه راهبر روستایی بهترین راه برای ایجاد توازن عدالت در روستاهاست

استاندار ایلام گفت: خانه راهبر روستایی یکی از بهترین و مهمترین طرح ها برای ایجاد توزان عدالت در روستاها است.

اعلایی در جلسه طرح توسعه خانه راهبر روستایی با بیان این مطلب افزود: در این طرح اداره امور روستا به خود روستا واگذار می شود و افراد خود تصمیم گیرنده امور هستند.

وی ادامه داد: در این طرح چگونگی ورود روستائیان به عرصه اجتماع را سهل تر می کند و افراد می توانند بهتر زندگی خود را اداره کنند .

استاندار ایلام نقطه یابی زمین برای ایجاد خانه راهبر روستا در روستاها را مهم خواند و گفت: خانه های راهبر روستایی نباید در مکان های حاشیه ای باشد بلکه باید در مکان هایی که تردد مردم بیشتر است ساخته شود که مشارکت مردمی را به دنبال داشته باشد .

اعلایی در خصوص در آمدهای خانه راهبر روستایی اضافه کرد: اعضای خانه های راهبر روستایی هر اندازه که بتوانند در خصوص جذب درآمد از مشارکت های مردمی بهره ببرند دولت نیز به همان اندازه به این خانه ها کمک مالی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در جلسات بعدی که با حضور شوراها و مشاورین طرح برگزار می شود افراد در تمام مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید آموزش های لازم را در طرح خانه راهبر روستایی ببینند .

استفاده از ظرفیت نخبگان برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی ارزشمند است

استاندار ایلام گفت: استفاده از ظر فیت های نخبگان کشور در مراکز علمی شهید فهمیده در حوزه دفاعی بسیار قابل توجه بوده است.

مجتبی اعلایی در گردهمایی مراکز علمی نخبگان شهید فهمیده کشور با بیان این مطلب افزود: جهش علمی در چند سال اخیر روند قابل توجهی داشته و استفاده از استعدادها می تواند در جهت رشد و بارور کردن بسیاری از پیشرفت ها مثمر ثمر باشد .

وی تصریح کرد: در بحث فرهنگ دفاع مقدس همه ی طبقات اجتماعی در فرهنگ انتظار و شهادت جایگاه خوب و اثرگذاری داشته اند به طوری که در حال حاضر جوانان ما با این فرهنگ خو گرفته اند.

استاندار ایلام با بیان اینکه خلاقیت های دانش محور باید شکوفاتر شود اظهار داشت: جستجو گری در راه علم و اندیشه در حال حاضر به یک فرهنگ همه گیر تبدیل شده است، چرا که ایران اسلامی در بسیاری از دوره ها در علم و دانش سرآمد عالم بوده است و این را می توان با احداث مدرسه ها و مکان های وقفی جهت کسب دانش متوجه شد.

بهره برداری از طرح آب ‌رسانی به پاسگاه‌های مرزی مهران

طرح آبرسانی به پاسگاه های مرزی مهران همزمان با هفته ناجا در مراسمی با حضور مسئولان استان به بهره برداری رسید.

معاون عمرانی استاندار ایلام در این مراسم ، آبرسانی به پاسگاه‌های مرزی را از طرح ‌های مهم عنوان کرد و افزود: با اجرایی ‌شدن این طرح، مشکل کمبود آب هشت پاسگاه‌ و 10 برجک مرزی شهرستان مهران رفع شد.

کرمی ادامه داد: این طرح با حفر یک حلقه چاه و شبکه لوله ‌گذاری 19 کیلومتری اجرا شده و به بهره‌برداری رسیده است.

معاون عمرانی استاندار ایلام افزود: برای راه‌اندازی این طرح آب ‌رسانی هشت میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است .

فرماندار جدید مهران معرفی شد

فرماندار جدید مهران در آیینی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان و شهرستان معرفی شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام در این نشست گفت: در شرایط سخت تحریم فعلی کار کردن سخت است و بیش از 30 سال است که دشمنان با لجاجت تمام در حال توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی هستند ولی ما مسوولان وظیفه داریم با کار و تلاش شبانه روزی مشکلات مردم را حل کنیم.

حجت الاسلام رحمانی افزود: پس از پیروزی انقلاب کارهای بزرگی انجام شده ولی کافی نیست و باید با بهره گیری از منابع انسانی توانمند و با کمک بخش خصوصی آنچه حق مردم است را ادا کرد و همه باید در این راه تلاش کنند.

رحمانی با قدردانی از خدمات ولی الله حیاتی فرماندار پیشین مهران، عباس نصراللهی را به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی کرد.

مرز مهران باید به کریدور تجاری شرق به غرب آسیا تبدیل شود

مشاور امور بین الملل استاندار ایلام گفت: پایانه و مرز بین المللی مهران باید به کریدور تجاری شرق به غرب آسیا تبدیل شود

افشارنیا اعلام کرد: مرز بین المللی مهران با توجه به موقعیت راهبردی که دارد، می تواند به محور ترانزیت و بازرگانی منطقه تبدیل شود.

وی ادامه داد: بررسی های کارشناسی بیانگر اهمیت مرز مهران به سبب قرارگیری در نقطه اتصال شرق و غرب آسیا به کشور عراق است.