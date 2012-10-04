مشکلات 150 شهروند کرجی با فرماندار مطرح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ایران نژاد در این جلسه که معاونان وی نیز حضور داشتند به مسائل و مشکلات متعدد مردم در زمینه های مختلف رسیدگی کرده و دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد.

در حاشیه این نشست فرماندار کرج اظهار داشت: رسیدگی به مشکلات شهروندان در بخش های مختلف یکی از اولویت های اصلی و اساسی مسئولان شهرستان است که تاکنون این مهم به صورت مطلوبی با همکاری مدیران دستگاه های مختلف شهرستان انجام شده است.



ایران نژاد با تاکید بر تحقق این مهم ادامه داد: در این زمینه سایر مدیران و مسئولان ادارات شهرستان نیز باید اهتمام ویژه ای به این مهم داشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند.



شرکت پخش فراورده های نفتی البرز رتبه سوم اقامه نماز را کسب کرد



رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان البرز گفت: این شرکت در بین ادارات استان توانست رتبه سوم را در زمینه اقامه نماز کسب کند.



ابراهیم شکوری اظهار داشت: تجهیز نمازخانه ساختمان های اداری ستاد، نواحی و انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز، برگزاری مستمر نماز جماعت و تجهیز نمازخانه های بین راهی از جمله اقداماتی بوده که زمینه کسب این موفقیت معنوی را فراهم کرده است.



وی افزود: تشویق مالکین جایگاههای عرضه سوخت در خصوص اختصاص فضای مناسب به نمازخانه و تجهیز آنها، برگزاری کلاس های آموزشی با هدف توسعه و ترویج نماز، انجام مسابقات فرهنگی با موضوعات مختلف در خصوص نماز و فرهنگ این فریضه الهی و همکاری مستمر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز با ستاد اقامه نماز استان از دیگر دلایل کسب این رتبه است.



آیین بزرگداشت پروفسور "گنجی" در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار شد



حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در آیین نکوداشت پروفسور محمدحسن گنجی در این دانشگاه افزود: از مهمترین وظایف دانشگاه ها تربیت دانشجو در تولید علم و نوآوری است.



وی با اشاره به اهمیت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها اظهار داشت: با با برگزاری این کرسی‌ها می توان هجمه‌های فرهنگی در مراکز آموزش عالی را مدیریت کرد.



در این آیین تعدادی از اعضای انجمن جغرافیای ایران، استادان جغرافیای دانشگاه های کشور و دانشجویان و کارکنان دانشگاه خوارزمی کرج حضور داشتند



صلاحیت شش آزمایشگاه همکار با سازمان استاندارد تایید شد



مسئول روابط عمومی سازمان استاندارد ایران گفت: صلاحیت کاری شش آزمایشگاه همکار با سازمان استاندارد در زمینه آزمون کالیبراسیون توسط مرکز ملی این سازمان تایید شد.



وی افزود: کالیبراسیون، ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت این فرایند تاثیرگذار است.



وی برگزاری این آزمون را به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی ذکر کرد و گفت: در این نشست مدارک و مستندات آزمایشگاه های مذکور بر اساس استاندارد ایران، ایزو، آی ای سی، گزارشها و توصیه های تیم های ارزیابی بررسی شد.



سازمان ملی استاندارد ایران در کرج مرکز استان البرز مستقر است.



