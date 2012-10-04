اعضای تیم کشتی آزاد آلاس اصفهان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول احمدی در این ارتباط گفت: مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کارگران کشور طی روزهای 15 تا 18 مهرماه در سالن شهید معتمدی تهران برگزار می شود و تیم کشتی منتخب استان اصفهان با نام صنایع شیر پاستوریزه آلاس در این رقابتها حضور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امسال در مسابقات انتخابی این رقابتها 72 کشتی گیر در غالب 9 تیم با هم به رقابت پرداختند اظهار کرد: نفرات برتر این مسابقات در اوزان مختلف به اردوی تیم منتخب دعوت شدند و مربیان این تیم، در نهایت نفرات نهایی را برای حضور در مسابقات کشتی قهرمانی کارگران کشور انتخاب کردند.

رئیس هیات کشتی کارگران استان اصفهان افزود: مسعود زمانی در وزن 55 کیلوگرم ، وحید غفاری در وزن 60 کیلوگرم ، مسعود قصری در وزن 66 کیلوگرم، مجید سلطانی در وزن 74 کیلوگرم، جواد صفایی در وزن 84 کیلوگرم، محسن طالبی در وزن 96 کیلوگرم و پیمان پور عابدین در وزن 120 کیلوگرم نفرات تیم اصفهان را در این رقابتها تشکیل خواهند داد.

رسول احمدی خاطر نشان کرد: کار هدایت تیم اصفهان را در مسابقات کشتی آزاد کارگران کشور بر عهده رحمت اله فاطمی و عباس گودرزی خواهد بود.