کمیته امداد اردبیل 6100 شغل ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اشتغال استان با اشاره به میزان اعتبارات بانکهای استان برای پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد تصریح کرد: این تعداد شغل از محل سهمیه اعتبارات 300 میلیاردی بانکهای استان برای پرداخت تسهیلات به مددجویان و 60 میلیارد ریال از اعتبارات منابع داخلی کمیته امداد استان با پرداخت تسهیلات بانکی ایجاد شده است.

وی با اشاره به میزان پرداخت تسهیلات بانکی استان به مددجویان در سال گذشته اضافه کرد: بانکهای استان در سال 90 برای پرداخت تسهیلات به مددجویان 300 میلیارد ریال اعتبار داشتند که تنها 160 میلیارد ریال آن را پرداخت کردند اما اعتبار 60 میلیارد ریالی منابع داخلی این نهاد پرداخت شد که در مجموع 220 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

زلالی با اشاره به انتخاب کمیته امداد استان به عنوان دستگاه برتر استان در ایجاد اشتغال افزود: در سال گذشته کمیته امداد استان با ایجاد این تعداد شغل به عنوان دستگاه برتر استان در بین 37 دستگاه انتخاب شد که قابل توجه است.

مدیر کل کمیته امداد استان با بیان اینکه مددجویان به معنای واقعی کلمه نیازمند دریافت تسهیلات بانکی هستند، ادامه داد: پرونده بانکی معرفی شدگان کمیته امداد در این اداره تکمیل شده و بدون هیچ کم و کاستی در مدارک مورد نیاز به بانکها معرفی می شوند.



زلالی با اشاره به زمانبر بودن پرداخت تسهیلات خوداشتغالی مددجویان متذکر شد: بانکها در پرداخت تسهیلات این افراد کوتاهی می کنند به طوری که سال گذشته مددجویانی که در اول سال برای دریافت تسهیلات خوداشتغالی معرفی شده بودند بعد از گذشت هفت ماه تسهیلات خود را دریافت کردند که هزینه هایی برای این افراد داشت.



وی با بیان اینکه معرفی شدگان کمیته امداد برای دریافت تسهیلات خود اشتغالی با دیگر اقشار فرق می کنند، تصریح کرد: برای این افراد وام چند میلیونی می تواند حکم چند ده میلیونی داشته باشد و اکثر این افراد با دریافت وام شغلی پایدار برای خود ایجاد کرده و درآمد آبرومندانه برای خانواده های خود به وجود می آورند.

