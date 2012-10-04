«مارکز» مدال هنر مکزیک را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیسپانیک‌نیوز، دولت مکزیک اعلام کرد مدال هنرهای زیبای کشور را به مارکز که از دهه 70 قرن بیستم در این کشور زندگی می‌کند، اهدا کرد.

شورای ملی فرهنگ و هنر با اعلام این خبر افزود این جایزه برای سی‌امین سالگرد دریافت جایزه ادبی نوبل از سوی مارکز به او اهدا شد.

این مدال بالاترین نشان افتخار از سوی موسسه ملی هنرهای زیبای مکزیک است که به چهره‌های برجسته تئاتر، هنر، موسیقی یا ادبیات اهدا می‌شود و به شخصیت‌هایی تعلق می‌گیرد که نقشی تعیین کننده و اثرگذار در زندگی فرهنگی خود به جای گذاشته باشند.

آخرین فردی که این نشان را دریافت کرد، خوان گلمن شاعر آرژانتینی بود که این جایزه برای یک عمر دستاورد ادبی‌اش به وی اهدا شد.

هنوز زمان اهدای این جایزه به مارکز اعلام نشده است. او سال 1982 برای «صد سال تنهایی» مفتخر به دریافت جایزه ادبی نوبل شد.