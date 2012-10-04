  1. فرهنگ و ادب
۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

«مارکز» مدال هنر مکزیک را برد

«مارکز» مدال هنر مکزیک را برد

گابریل گارسیا مارکز، نویسنده برجسته کلمبیایی و برنده جایزه ادبی نوبل، مدال عالی هنرهای زیبای مکزیک را دریافت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیسپانیک‌نیوز، دولت مکزیک اعلام کرد مدال هنرهای زیبای کشور را به مارکز که از دهه 70 قرن بیستم در این کشور زندگی می‌کند، اهدا کرد.

شورای ملی فرهنگ و هنر با اعلام این خبر افزود این جایزه برای سی‌امین سالگرد دریافت جایزه ادبی نوبل از سوی مارکز به او اهدا شد.

این مدال بالاترین نشان افتخار از سوی موسسه ملی هنرهای زیبای مکزیک است که به چهره‌های برجسته تئاتر، هنر، موسیقی یا ادبیات اهدا می‌شود و به شخصیت‌هایی تعلق می‌گیرد که نقشی تعیین کننده و اثرگذار در زندگی فرهنگی خود به جای گذاشته باشند.

آخرین فردی که این نشان را دریافت کرد، خوان گلمن شاعر آرژانتینی بود که این جایزه برای یک عمر دستاورد ادبی‌اش به وی اهدا شد.

هنوز زمان اهدای این جایزه به مارکز اعلام نشده است. او سال 1982 برای «صد سال تنهایی» مفتخر به دریافت جایزه ادبی نوبل شد.

کد مطلب 1712007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه