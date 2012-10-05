  1. فرهنگ و ادب
۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۹:۲۸

نشریه «کنش» به شماره سوم رسید

نشریه «کنش» به شماره سوم رسید

سومین شماره از نشریه تخصصی «کنش» که ویژه حوزه تئاتر است، به تازگی منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه «کنش»، مجله تخصصی تئاتر دانشگاه هنر است. در این شماره از این مجله مطالبی از جمله «بازگشت به امر دراماتیک» نوشته بهزاد آقاجمالی و«تئاتر رهائی‌بخش» نوشته آگوستو بوال با ترجمه صالح نجفی منتشر شده است.

«ناممکن بودن تئاتر خیابانی در ایران» نوشته رضا سرور، «بازگشت فلسفه به تئاتر» نوشته کامران سپهران، «تزهائی در باب تئاتر» نوشته آلن بدیو با ترجمه محمد سپاهی، «رمان تاریخ و نظریه» نوشته فرانکو مورِتی با ترجمه مژده ثامتی، «چرمشیر راوی اضطراب تاثیر» نوشته امیر احمدی آریان و «آشور بانی‌پال‌بابلا و تئاتر اهرمن» نوشته مسعود نجفی از جمله مطالبی هستند که در این شماره کنش، منتشر شده‌اند.

«کنش» نشریه کانون نمایشگاه هنر است که با مدیرمسئولی علی حسنلو و سردبیری بهزاد آقاجمالی چاپ می‌شود.

علاقه‌مندان به تهیه این مجله، می‌توانند به کتابفروشی و دانشکده‌های دانشگاه هنر مراجعه کنند. شماره‌های یک و دو این نشریه در سال 89 به چاپ رسید و اکنون سومین شماره از آن منتشر شده است.

کد مطلب 1712008

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