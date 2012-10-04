ایران یک بازیگر مهم منطقه ای/ افزایش خشونتها در افغانستان نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "زلمای خلیل زاد" سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در گفتگو با روزنامه اتریشی "وینر سایتونگ" شرایط امروز افغانستان را با زمان برگشت نیروهای شوروی سابق از این کشور قابل مقایسه ندانسته و اظهار داشت: شوروی سابق افغانستان را کاملا ترک کرد. اما آمریکا بعد از عقب نشینی در پایان سال 2014 همچنان برخی از نیروهای خود را در این کشور نگه خواهد داشت، اگر چه هنوز روی جزئیات آن کار نشده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: یک مسئله در افغانستان برای من نگران کننده است و آن هم افزایش خشونتها و اینکه این کشور گرفتار جنگهای شهروندی شده است می باشد.

"خلیل زاد" در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: ایران یک بازیگر مهم و تعیین کننده در منطقه است؛ در افغانستان، عراق و در سوریه. اگر آمریکا به ایران حمله کند پاسخ این کشور می تواند این باشد که پایگاههای آمریکا در افغانستان و دیگر کشورهای منطقه را مورد هدف قرار دهد.

وی همچنین گفت: دولت آمریکا بر این عقیده است که ما هنوز زمان کافی برای راه حل دیپلماسی در حل مناقشات هسته ای با ایران داریم.

