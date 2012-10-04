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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱:۲۱

اکران فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در یاسوج پایان یافت

اکران فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در یاسوج پایان یافت

یاسوج – خبرگزاری مهر: بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران که به صورت همزمان در یاسوج برگزار شده بود، به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در آیین اختتامیه این جشنواره گفت: بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران از 10 مهرماه به شکل همزمان با تهران در یاسوج آغاز به کار کرده بود.

امین کمالوندی افزود: ساخت سالن سینما تک این استان در تیر ماه جاری زیر ساخت خوبی برای پخش فیلم های تخصصی و اجرای فیلم های روز دنیا ایجاد شد.

وی عنوان کرد: امروز زبان سینما در دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تلاش برای تربیت هنرمندانی در این عرصه و تولید آثار فاخر ضروری است.

کمالوندی انجمن سینمای جوانان را یکی از نهادهای موفق در تربیت فیلمسازان دانست و گفت: آموزش یکی از نیازهای اساسی فیلمسازان است که باید بستر های لازم برای آن ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از فیلمهای جشنواره فیلم کوتاه تهران به مدت چهار روز در یاسوج اکران شد.

در مراسم اختتامیه همچنین از " محمد موسوی" هنرمند و فعال سینمای استان و مدرس انجمن سینمای جوانان یاسوج تجلیل شد.

 چهار فیلم از فیلمسازان استان در 29 مین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارند.

کد مطلب 1712031

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