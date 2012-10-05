به گزارش خبرنگار مهر، «قاتل ساکن شماره 21» رمانی به قلم س.آ. استیـمن نویسنده فرانسوی است که توسط عباس آگاهی به فارسی بازگردانی شده است و قرار است به عنوان یکی از کتاب‌های مجموعه رمان‌های پلیسی «نقاب» توسط موسسه انتشارات جهان کتاب، روانه بازار نشر شود.

این کتاب حاوی یک رمان جنایی است که داستانش درباره قاتلی است که در یک پانسیون خانوادگی زندگی می‌کند و موجب بروز دلهره و اضطراب در زندگی سایر اعضای پانسیون می‌شود.

با شکل‌گیری اتفاقات اولیه داستان، اعضای پانسیون که متوجه حضور یک قاتل در بین خودشان شده‌اند، به یکدیگر مظنون می‌شوند اما هیچ کس نمی‌داند قاتل قطعی کیست. با وجود کشیده شدن پای پلیس به پانسیون و بازجویی از همه افراد، باز هم قتل‌ها ادامه پیدا می‌کند و وحشت بیشتری اهالی پانسیون را فرا می‌گیرد. این رمان که در کشور نویسنده نیز چندان شناخته شده نیست، قرار است به زودی به علاقه‌مندان ایرانی معرفی شود.

اساس رمان پلیسی کلاسیک، معمایی بی‌پاسخ است. در فضایی محدود، قتل یا سرقتی اتفاق می‌افتد و انگشت اتهام را نمی‌توان به سوی کسی نشانه رفت. از دیگر چاشنی‌های رمان پلیسی علاوه بر تاریکی شب و هوای مه‌آلود، شخصیت‌های نامتعارف است که واکنش‌هایشان شناخته نیست و رفتارشان می‌تواند در عین بی‌گناهی، تردید برانگیز باشد. استیمن تمام این ویژگی‌ها را در «قاتل ساکن شماره 21» به کار گرفته است.

شخصیت قاتل این رمان، در کنار همه قتل‌های خود یک امضا باقی می‌گذارد: مستر اسمیت.

کتاب «قاتل ساکن شماره 21» آماده چاپ است و به زودی در قطع رقعی با حجم 168 صفحه منتشر خواهد شد تا خوانندگانش با این قاتل بی‌رحم آشنا کند.