میثاق نامه دانش آموزان توسط پسر شهید احمدی روشن امضا شد

به گزارش خبرنگارمهر، سومین کنگره انتخابات مجمع مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان صبح پنج شنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

در این مراسم همسر و پسر شهید احمدی روشن شهید هسته ای کشور حضور داشتند و طی مراسمی میثاق نامه دانش آموزان به امضای آنها و همچنین احمد خلیلی دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان و تعدادی از مسئولان آموزش و پرورش به نمایندگی از تمام دانش آموزان رسید.

در بخشی از این میثاق نامه آمده است: ما دانش آموزان عهد می بندیم که در راه جهاد علمی و رشد و بالندگی این کشور مجاهدت کنیم.

یادآور می شود که پسر شهید احمدی روشن به عضویت افتخاری اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان در آمد.