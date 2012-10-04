فروش 2.4 میلیارد ریالی محصولات صنایع دستی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهرفر ظهر پنجشنبه در نشست خبری مشترک مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به مناسبت بزرگداشت هفته گردشگری اظهارداشت: در نیمه نخست سالجاری 19 نمایشگاه صنایع دستی در سطح استانی، ملی و بین المللی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد هشت نمایشگاه در سطح ملی و منطقه ای و دو نمایشگاه خارجی نیز در اربیل عراق و آنکارای ترکیه برگزار شده است افزود: میزان فروش محصولات غذایی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 61 درصد افزایش نشان می دهد.

سپهرفر در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ساماندهی و نظارت بر روند برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و فروش غذا و ترشیجات به جای صنایع غذایی در این نمایشگاه ها گفت: غذاهای محلی و ترشیجات جزو مهمی از تولیدات صنایع دستی است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از شناسایی 20 هزار هنرمند فعال در زمینه صنایع دستی در استان خبر داد و گفت: در زمان حاضر این تعداد هنرمند دارای پروانه تولید شناسایی شده ولی سال گذشته هزار و 400 نفر در بخش اشتغالزایی فعالیت می کردند.

سپهرفر اعلام کرد: در نیمه نخست سالجاری این اداره کل دو هزار و 500 اشتغال را متعهد شده است که تا پایان سالجاری پیش بینی می شود محقق شود.

کانون‌های مهم تولید آثار صنایع دستی استان شهرهای اورمیه، مهاباد، تکاب، خوی است که در این میان اورمیه از رتبه‌ی اول برخوردار است.

محصولات عمده‌ی صنایع دستی استان شامل هنرها و صنایع چوب، ساخت آلات موسیقی، سفال، شیشه‌ آلات، چرم، گلیم، جاجیم است.