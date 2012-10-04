به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی صبح پنج شنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود در محل این فرماندهی ضمن تقدیر از جدیت نیروهای انتظامی در حفظ امنیت نظام، گفت: جایگاه نیروی انتظامی در حفظ امنیت داخلی کشور بسیار با اهمیت است.

وی با اشاره به روایتی که می فرماید: دو نعمتند که انسان قدر آن را نمی داند تا زمانی که آن دو را از دست بدهد افزود: یکی از این نعمت ها سلامتی است و دیگری نعمت امنیت و آسایش که تا انسان احساس ناامنی نکند قدر امنیت را نخواهد دانست.

جلالی تاکید کرد: باید قدر نعمت امنیت و کسانی که در راه ایجاد و حفظ آن تلاش می کنند دانست.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه قدر و منزلت نیروهای انتظامی تا حدود زیادی در جامعه ناشناخته است، گفت: شاید به خاطر عادت انسانی که نیمه خالی لیوان بیشتر از نیمه پر آن به چشم می آید در حق تلاش های این نیرو گاها کم لطفی هایی در سطح جامعه دیده شود اما مهم این است که امنیت فعلی جامعه را مدیون حضور بی منت نیروهای انتظامی و نظامی هستیم.

بسیاری از معضلات اجتماعی با نگاه انتظامی قابل حل نیست



جلالی عنوان کرد: پرسنل نیروی انتظامی در این لباس شریف لبخند شادی را بر لبان مردم می نشانند و احساس امنیت و آرامش را به مردم هدیه می دهند که این خود نوعی عبادت محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: این روزها که دشمنی های درباره نظام جمهوری اسلامی ایران به اوج خود رسیده و دشمن می خواهد در مقابل اراده ملت ایستادگی کند و آن را متزلزل نماید وظیفه نیروی انتظامی سنگین تر است و باید با تلاش و مجاهدت و دوندگی موثر واقع شده و رضایتمندی مردم را بالا ببرد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی وضیعت شاهرود را بسیار امیدوار کننده خواند و تاکید کرد: خیلی از مسائل اجتماعی با انتظامی دیدن حل نمی شود و مسئولین سایر نهادها نیز باید تلاش خود را انجام دهند تا همه وظایف و مسئولیت ها و معضلات ایجاد شده در اثر بی دقتی آن ها بر عهده نیروی انتظامی نیفتد.

93 درصد حضور پلیس در صحنه به کمتر از 15 دقیقه رسیده است



فرمانده نیروی انتظامی شاهرود با اشاره به این مطلب که تماس های مردمی با پلیس، امسال 30 درصد افزایش داشته، گفت: حضور پلیس در صحنه در 93 درصد موارد زیر 15 دقیقه بوده است.

سرهنگ رحمت الله طاهری با اشاره به رشد 30 درصدی تماس های مردم با نیروی انتظامی این امر را نشانه اعتماد مردم به پلیس دانست و خاطر نشان کرد: پلیس نیز برای ارج نهادن به این اعتماد، در 93 درصد تماس های عملیاتی پلیس کمتر از 15 دقیقه در محل حاضر شده است.

وی با بیان این مطلب که نرم حضور پلیس در سطح کشور 15 دقیقه اعلام شده، حضور نیروی انتظامی شاهرود در صحنه را خوب ارزیابی کرد و افزود: هفت درصد باقی مانده نیز به دلیل بعد مسافتی است که وجود دارد ولی امیدواریم این مقدار نیز با افزایش امکانات کاهش یابد.

کاهش 57 درصدی استفاده از سلاح های شکاری در شاهرود



فرمانده نیروی انتظامی شاهرود ضمن اشاره به این نکته که در نیمه اول امسال نسبت به میزان مشابه سال گذشته 19 درصد کاهش نزاع و درگیری در شاهرود به چشم می خورد، تصریح کرد: در بخش استفاده از سلاح های شکاری که در روستاها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد نسبت به میزان مشابه سال گذشته 57 درصد کاهش مشاهده می شود.

طاهری عنوان نمود: سال گذشته هفت مورد استفاده نادرست از سلاح های شکاری در سطح شهرستان داشتیم که این مورد در نیمه اول امسال به سه مورد کاهش یافته است.

کاهش یک درصدی سرقت در شاهرود



وی تاکید کرد: یکی از مهمترین اولویت های کار نیروی انتظامی برخورد سریع در کمترین زمان با جرائم خشن است که در این خصوص تاکنون موفقیت های خوبی داشته ایم.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود با بیان این مطلب که سرقت در شاهرود یک درصد کاهش داشته اظهار داشت: بیشتر سرقت ها در زمینه منزل، مغازه، اتومبیل، موتورسیکلت، داخل خودرویی، جیب بری بوده که کاهش چشمگیری مشاهده شده است.

وی همچنین تصریح کرد: ولی در بحث اماکن خصوصی مثل ساختمان های در حال احداث، پارکینگ های خانگی و خانه باغ ها با افزایش سرقت مواجه هستیم.

طاهری با اشاره به سرقت های اخیر احشام در شاهرود، خاطر نشان کرد: باند سرقت احشام نیز با همکاری مسئولین استان سمنان و استان گلستان شناسایی و دستگیر شدند.

استان سمنان رتبه دوم کشور در کاهش تصادفات را بدست آورد



وی با اشاره به اینکه استان سمنان امسال در بحث ترافیک جاده ای تدابیر ویژه ای بکار برد که حاصل تمام تلاش ها کاهش 31 درصدی کشته های تصادفات در سطح جاده های استان است، یادآور شد: کسب رتبه دوم کشوری توسط این استان از افتخارات است.

طاهری در خاتمه دیگر فعالیت های پلیس را آموزش دانش آموزان و دانشجویان در زمینه مسائل و آسیب های اجتماعی و ایجاد امنیت در تفرجگاه ها شهرستان به خصوص آبشار شاهرود، برخورد با قهوه خانه های غیر مجاز، تخریب اماکن مخروبه و تبدیل به مراکز فساده شده سطح شهر با همکاری و هماهنگی شهرداری عنوان کرد.