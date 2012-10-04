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۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

محمدی به مهر خبر داد:

ساماندهی پسماند آسارا طی هفته آتی تعیین تکلیف می شود

ساماندهی پسماند آسارا طی هفته آتی تعیین تکلیف می شود

کرج خبرگزاری مهر: بخشدار آسارا گفت: ساماندهی پسماند این بخش در هفته آینده با حضور مسئولان ذیربط تعیین تکلیف می شود.

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند ساماندهی پسماند بخش آسارا گفت: هم اکنون ساماندهی زباله های این بخش بر عهده بخشداری آسارا است و این کار تا این لحظه توسط بخشداری انجام شده است.

وی افزود: مقرر شده در هفته آینده جلسه ای با حضور مسئولان ذیربط تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف ساماندهی پسماند در این بخش اقدام شود.

محمدی با اشاره به تخصیص مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی پسماند بخش که مردادماه گذشته در جلسه ای با حضور مسئولان فرمانداری و شهرداری کرج به تصویب رسید، اظهار داشت: این مبلغ می تواند بخشی از مشکلات موجود را بکاهد.

وی میزان هزینه ماهانه جمع آوری پسماند این بخش را با احتساب دستمزد کارگران حدود 25 میلیون تومان برشمرد.

به گفته محمدی پیش از این قرار بود این جلسه در تاریخ 27 شهریور ماه گذشته برگزار شود که به علت ریزش کابلهای برق تونل 5 جاده چالوس در آن روز جلسه فوق تا این تاریخ به تعویق افتاد.

کد مطلب 1712076

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