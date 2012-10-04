محمد مهدی رهبری املشی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت کنترل جدی مرزها در ورود و خروج کالاها و اجناس تاکید کرد و افزود: نباید از پدیده زشت قاچاق در جامعه غافل بود چرا که این امر موجب وارد شدن صدمه ای اساسی به تولیدات و سرمایه های داخل کشور خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم فرهنگ سازی برای تمام سطوح، لایه ها و طبقات جامعه در زمینه ترویج فرهنگ تولید و حمایت بی چون و چرا از کار و سرمایه ایرانی تاکید کرد و اظهارداشت: پیش شرط و مقدمه وصول به اهداف عالی تبیین شده برای سال جاری در اولویت قرار دادن فرهنگ سازی برای نهادینه سازی، توجه به امر تولید، کار و حمایت از سرمایه های کشور است.

نماینده مرم املش و رودسر در مجلس شورای اسلامی گفت: در سایه فضای امن، تسهیلات آسان و قوانین کارآمد بستر توسعه همه جانبه در امر تولید و سرمایه در سطوح مختلف کشور برای حوزه های سخت افزاری به درستی فراهم می شود.

وی در ادامه بحث کیفیت بخشی به کالاها و اجناس تولیدی در داخل اشاره کرد و افزود: کالای که خوب باشد خود بهترین مبلغ و تبلغ کننده بوده و راه خود در میان مصرف کنندگان باز خواهد کرد.

رهبری املشی اظهارداشت: در شرایط کنونی با توجه به تنوع و تعدد تولیدات کالاها و اجناس از سوی کشورهای مختلف برگ برنده در دست تولید کننده ایست که ضمن توجه به ظاهر و بسته بندی خوب به کیفیت تولید نیز توجه ویژه ای داشته و با بهترین کیفیت آن را به بازار مصرف عرضه کند.

وی یادآورشد: متاسفانه این مهم از سوی برخی از تولید کنندگان اندک داخلی کمتر مورد توجه قرار می گیرد که همین امر می تواند ضربات جبران ناپذیری به تولیدات داخلی وارد و حتی موجب رویگردانی اذهان و افکار مصرف کنندگان داخلی و حتی بیرون از مرزها نسبت به کالاها و اجناس ایرانی شود.