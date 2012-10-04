شاعر انقلاب دردآگاه و رسالت ‌مدار است

مصطفی شریعتی به مناسبت چهارمین نشست ویژه تخصصی کنگره شعر مقاومت بین‌ الملل اسلامی در رشت طی گفتگوی با خبرنگار مهر افزود: ادبیات مقاومت و پایداری برآمده از جوهره و ذات فرهنگ شیعی است، در اسلام حضرت اباعبدالله الحسین (ع ) نماد مقاومت و پایداری در مقابل ظلم، کفر، شرک و باطل است.

وی اظهارداشت: ادبیات انقلاب شجره طیبه ‌ایست که ریشه در آسمانها دارد و همچنین حاصل سیر و سلوکی عارفانه، کشف و شهودی عاشقانه است.

قائم مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: شعر پایداری با دو بال "عدالت و آزادی" و پاسدار کرامتهای انسانی است.

وی همچنین با بیان اینکه دامنه شعر پایداری گسترده است، افزود: آثار ادب پایداری از زیبایی های لفظی و معنوی سرشارند، از نظرگاه زبانی قابل تحلیل و تامل‌ و از رویکرد فکری و اندیشگی، مضامین بلند و اصیل انسانی در آنها متجلی است.

شریعتی اظهارداشت: باتوجه به اینکه شعر پدیده ایست هنری که در چهارچوب خاص جان می گیرد و در یک ساختار کلامی درقالب مشخصی معین ارائه شده و برخاسته از احساس و اندیشه خاص مشخص است به عنوان یکی از بارزترین حوزه های ادبیات مقاومت برای دعوت مردم به مبارزه وپایداری مردم در برابر متجاوزان مطروح است.

وی یادآورشد: شعر مقاومت در سراسر حیات خود در این سرزمین، تمام دگرگونی های را که درجریان تحولات اجتماعی به وقوع پیوسته با دقت و حساسیت زیاد سروده و آرمانهای انسان دوستانه را که از پیرامون اسلام در ایران شکل گرفته بازتاب می دهد.