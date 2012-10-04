برداشت چغندرقند در بوئین زهرا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شعبانژاد در این باره اظهارداشت: با پیش بینی های انجام شده با عملکرد 45 تن در هر هکتار 17هزار و 325 تن چغندرقند در سطح شهرستان تولید شود.

وی یادآورشد: به منظور افزایش ضریب مکانیزاسیون مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول چغندرقند در سال زراعی گذشته بیش از 20 هکتار از سطح زیر کشت چغندر قند به صورت کشت 50 سانتی انجام شده است.

آغاز برداشت گوجه فرنگی از مزارع شهرستان تاکستان



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان گفت: برداشت گوجه فرنگی از مزارع کشاورزری این شهرستان آغاز شده است.



مجید اسماعیلی، سطح زیر کشت صیفی جات در شهرستان تاکستان را 12 هزار هکتار برآورد کرد که این مزارع شامل گوجه فرنگی، هندوانه، خربزه و خیار است.



وی، شاخص ترین محصول صیفی این شهرستان را گوجه فرنگی عنوان کرد و افزود: سطح ریز کشت گوجه فرنگی شهرستان تاکستان هفت هزار و 500 هکتار است که سالانه بیش از 450 هزار تن گوجه فرنگی در این شهرستان تولید می شود.



اسماعیلی یادآورشد: 57 درصد گوجه فرنگی استان قزوین در این شهرستان تولید می شود و شهرستان تاکستان دارای رتبه اول در زمینه تولید و کشت این محصول است.

