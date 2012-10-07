به گزارش خبرنگار مهر، امیر عفراتی که در دوران ریاست امیررضا خادم به عنوان نایب رئیس فدراسیون در عرصه کشتی حضور داشت، یکی از چهره های شناخته شده و تحصیلکرده جامعه گوش شکسته هاست که همواره در برخورد با مسایل و اتفاقات کشتی، جانب عدالت و حقیقت را رعایت کرده است. این مدیر جوان و باتجربه ورزشی امروز هم پاسخگوی مهمترین مسایل و ابهامات کشتی است تا شاید بخشی از ابهامات موجود برای اهالی و علاقمندان این رشته آشکار شود.

چه کسی چمن گلی را انتخاب کرد؟

عفراتی در ابتدای گفتگویش با خبرنگار مهر به یکی از جدی ترین انتفادات به مسئولان فدراسیون پرداخت و به انتخاب عبداله چمن گلی به عنوان برترین مربی جهان اشاره کرد:" انتخاب چمن گلی به عنوان برترین مربی جهان در سال 2012 از سوی فیلا باعث شد تا حرف و حدیث های زیادی بوجود آید و حساسیت در بازگشت محمد بنا بیشتر شود. نحوه انتخاب چمن گلی دو احتمال دارد، اول آنکه شاید او مستقیما از سوی فیلا و با توجه به معیارهای فدراسیون جهانی کشتی به این عنوان دست یافته و یا اینکه فدراسیون کشتی کشورمان با توجه به اهداف و شاخص های خود چمن گلی را به فیلا معرفی کرده است. "

نایب رئیس اسبق فدراسیون کشتی که همچنان با لحنی بی طرفانه صحبت می کرد، ادامه داد: " به عنوان یکی از اهالی کشتی از دستیابی یک مربی ایرانی به چنین موفقیت بزرگ و بین المللی خوشحالم، اما وجود برخی نکات مبهم در این انتخاب، پروسه موفقیت چمن گلی، آن هم در این مقطع زمانی را با شک و شبهات زیادی همراه کرده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال چرا این انتخاب بعد از المپیک لندن و بی توجهی به محمد بنا صورت گرفت، چرا که همه شاهد بودیم بنا و تیمش در المپیک لندن به عنوان قهرمانی دست یافتند و یک نتیجه تاریخی را ثبت کردند. نکته مبهم بعدی اینکه چرا محمد بنا که مورد تایید شخص رئیس جمهور، جامعه ورزشی و اهالی کشتی بود به چنین عنوانی دست نیافت و هم اکنون کسی سراغی از او نمی گیرد؟

این عضو خانواده کشتی خاطرنشان کرد: البته این مساله بدان معنا نیست که عبداله چمن گلی نقش مثبتی در کشتی فرنگی ایران نداشته و ندارد، بلکه وی از قهرمانان قدیمی و افراد تحصیلکرده جامعه ورزش ما نیز محسوب می شود. به هر حال برای جمع بندی این موضوع باید پاسخ دادن به این ابهامات را به مسئولان فدراسیون کشتی سپرد چرا که آنان دقیقا در جریان این مسایل و اتفاقات هستند."

محمد بنا به قله افتخاراتش رسید

عفراتی در ادامه اظهاراتش به بلاتکلیفی کشتی فرنگی و عدم بازگشت محمد بنا نیز پرداخت و به نکات جالبی اشاره کرد: " زمانی که یک مربی به همراه کشتی گیرانش به قهرمانی در رقابتهای آسیایی، جهانی و سپس المپیک دست یافته، این بدان معناست که او به قله افتخارات و اهدافش رسیده و شاید دیگر انگیزه و میل کافی برای ادامه دادن را نداشته باشد.

وی افزود: البته در این میان تنها چیزی که می تواند مربیان بزرگ و موفق را به عرصه بازگرداند و آنان را همچنان به پیروزی های بعدی امیدوار کند، عشق و علاقه به مربیگری است که خوشبختانه محمد بنا ثابت کرده در این سالهای طولانی فقط به همین دلیل مانده و ادامه داده است. مطمئنا اگر محمد بنا و مربیانش با نگاه به جنبه های مادی در عرصه ملی فعالیت می کردند، امروز شاهد چنین نتایج درخشان و موفقیت آمیزی از فرنگی کاران نبودیم. در نتیجه می توان دریافت که عدم بازگشت محمد بنا به عرصه ملی، هیچ ارتباطی به مسایل مادی ندارد و باید مسایل و مشکلات موجود در غیبت طولانی او را از جنبه های دیگری جستجو کرد."

مانع رشد و باروری این درخت تنومند نشوید!

نایب رئیس پیشین فدراسیون کشتی صراحتا به لزوم بازگشت محمد بنا به عرصه کشتی تاکید کرد و خطاب به متولیان فدراسیون گفت: " محمد بنا باید به هر قیمتی به عرصه کشتی بازگردد، حتی اگر انگیزه کافی برای ادامه کار در تیم ملی را نداشته باشد. فدراسیون کشتی نباید به سادگی از کنار نام و افتخارات و توانمندی این مربی بزرگ بگذرد و باید از او در هر مسئولیتی که به سود کشتی است بهره ببرد.

وی تصریح کرد: به نظر من او نباید حتما سرمربی تیم ملی باشد، بلکه می توان از حضور او به عنوان مدیر فنی و یا مشاور نیز استفاده کرد. در هر حال موفقیت های کشتی فرنگی ما نهالی بود که هفت سال پیش توسط محمد بنا کاشته شد و امروز به درختی قوی و تنومند بدل شده است، پس به واقع حیف است که به این درخت پر بار و شاداب بی توجهی شود و این روند باروری و رشد او متوقف گردد."

فدراسیون کشتی نیازمند ثبات مدیریت است

عفراتی در ادامه اظهارات خود به لزوم برگزاری هر چه سریعتر مجمع فدراسیون کشتی و انتخاب رئیس جدید اشاره کرد و تاخیر در این زمینه را ادامه بی ثباتی در مدیریت کشتی ایران خواند: " با توجه به موفقیت های کشتی در بازیهای المپیک لندن انتظار می رفت این روند با برگزاری مجمع فدراسیون کشتی ادامه یابد، اما متاسفانه با گذشت نزدیک به دو ماه از پایان المپیک همچنان شاهد بلاتکلیفی در کشتی و مدیریت فدراسیون هستیم.

وی افزود: مطمئنا این بی ثباتی به ضرر کشتی است و در نهایت باعث خواهد شد تا کشورهای رقیب فاصله خود را با کشتی ایران کمتر و کمتر کنند. تمامی کشورهای صاحب نام و مدعی کشتی جهان نظیر روسیه، ترکیه، امریکا و آذربایجان بعد از هر المپیک به فکر چهار سال آینده و المپیک بعدی خود هستند، ولی ما همچنان در هیاهوی مسایل حاشیه ای ماندیم و به فکر روزها و ماههای در حال سپری شدن نیستیم."

به گفته وی رقابتهای بین المللی کشتی اعم از میادین قاره ای، جهانی و المپیک مثل برق وباد فرا می رسند و کشورهایی موفق خواهند بود که برای تمامی این میادین مهم و معتبر برنامه ریزی و تلاش کرده اند.

مشکل لیگ عدم نقدینگی و ناتوانی مالی است

عفراتی تجربه حضور در سه دوره از رقابتهای لیگ کشتی آزاد را نیز دارد. او در این سالها دو دوره به عنوان مدیر تیم های همدانی و یک دوره به عنوان مدیرعامل باشگاه گراد تهران در لیگ کشتی حضور داشته که نتیجه آن هم کسب یک عنوان قهرمانی و دو نایب قهرمانی بود.

نکته جالب اینکه او با توجه به این کارنامه مطلوب، مدتهاست قید لیگ را زده و همچنان از تیمداری در عرصه کشتی خودداری می کند: " مشکل اصلی لیگ کشتی علاوه بر بی برنامگی ها و مشکلات همیشگی این پیکارها از سوی برگزارکنندگان، عدم نقدینگی و توان مالی برخی باشگاهها و اسپانسرهاست که البته باشگاههای دولتی از این مشکلات مستثنی هستند! متاسفانه ساختار و ماهیت قراردادها و پولهایی که جابجا می شوند مشخص نیست و معیار و شاخص معینی برای این پرداخت ها وجود ندارد. در نتیجه اسپانسرهای مالی هم رغبتی به حضور در عرصه کشتی نشان نمی دهند و نتیجه کار نیز همینی می شود که هم اکنون شاهد آن هستیم"

کشتی گیران المپیکی به درد لیگ نمی خورند!

نایب رئیس اسبق فدراسیون کشتی در بخش پایانی گفتگوش با خبرنگار مهر در خصوص تیمداری در لیگ و جذب کشتی گیران به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: " طبیعی است که هم اکنون تمامی تیم های علاقمند به حضور در لیگ به دنبال کشتی گیران ملی پوش و المپیکی ما هستند، اما این تصور از اساس غلط است و این نفرات به هیچ عنوان توان و نیروی قبلی خود را ندارند.

عفراتی خاطرنشان کرد: البته کشتی گیران المپیکی مقصر نیستند و بعد از هشت ماه اردوی سنگین و پرفشار و همچنین حضور در بازیهای المپیک لندن، توانی برای حضور در لیگ ندارند! این نفرات اگر خیلی همت کنند، فقط می توانند در هفته های پایانی لیگ و آن هم با 40 یا 50 درصد توان جسمانی به میدان بروند که مطمئنا اگر به سد یک حریف خارجی و یا یک حریف جوان و با انگیزه بخورند، ممکن است نتیجه را هم واگذار کنند! در نتیجه تیم های حاضر در لیگ نباید زیاد به ملی پوشان المپیکی بیاندیشند وباید میدان را به دیگر کشتی گیران با انگیزه و جوان بدهند."