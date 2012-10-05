  1. جامعه
۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

عوارض استفاده از میز و نیمکتهای نامناسب/ درک تحصیلی دانش آموزان پایین می آید

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: استفاده از میز و نیمکتهای نامناسب علاوه بر اینکه عضلات دانش آموزان را خسته می کند، باعث می شود درک تحصیلی دانش آموزان نیز پایین بیاید.

دکتر اسماعیل ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نشستن روی صندلیهای کوتاه یا خیلی بلند و همچنین استفاده از نیمکتهای نامناسب و غیر استاندارد، مشکلات جسمانی و ذهنی زیادی برای دانش آموزان به وجود می آورد.

وی با تاکید بر اینکه در هنگام نشستن دانش آموزان پشت میز و نیمکت مدرسه باید به قد بچه ها توجه شود، افزود: نامناسب بودن وضعیت میز و نیمکت با قد دانش آموز، باعث خستگی عضلات و پایین آمدن درک تحصیلی می شود.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در همین زمینه ادامه داد: وقتی اندازه میز و نیمکت با وضعیت جسمانی دانش آموزان همخوانی نداشته باشد، در نتیجه هنگامی که او پشت یک نیمکت نامناسب می نشیند، گردنش می افتد و قوز می کند.

وی افزود: ثابت شده میزان درک تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم با نشستن بر روی میز و نیمکتها دارد به طوریکه میز و نیمکتهای نامناسب و غیراستاندارد، تمرکز داخل بدن و انرژی دانش آموز را می گیرد و او را خسته می کند.

ابراهیمی از پیشنهاد انجمن فیزیوتراپی ایران به وزارت آموزش و پرورش برای سبک کردن کیف مدرسه بچه ها خبر داد و گفت: ما پیشنهاد دادیم چنانچه امکان داشته باشد از کتابهای بزرگ و مهم، دو جلد تهیه شود که یکی از آنها در مدرسه بماند و دانش آموز هر روز آن را با خود حمل نکند.

