عوارض استفاده از میز و نیمکتهای نامناسب/ درک تحصیلی دانش آموزان پایین می آید

دکتر اسماعیل ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نشستن روی صندلیهای کوتاه یا خیلی بلند و همچنین استفاده از نیمکتهای نامناسب و غیر استاندارد، مشکلات جسمانی و ذهنی زیادی برای دانش آموزان به وجود می آورد.

وی با تاکید بر اینکه در هنگام نشستن دانش آموزان پشت میز و نیمکت مدرسه باید به قد بچه ها توجه شود، افزود: نامناسب بودن وضعیت میز و نیمکت با قد دانش آموز، باعث خستگی عضلات و پایین آمدن درک تحصیلی می شود.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در همین زمینه ادامه داد: وقتی اندازه میز و نیمکت با وضعیت جسمانی دانش آموزان همخوانی نداشته باشد، در نتیجه هنگامی که او پشت یک نیمکت نامناسب می نشیند، گردنش می افتد و قوز می کند.

وی افزود: ثابت شده میزان درک تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم با نشستن بر روی میز و نیمکتها دارد به طوریکه میز و نیمکتهای نامناسب و غیراستاندارد، تمرکز داخل بدن و انرژی دانش آموز را می گیرد و او را خسته می کند.

ابراهیمی از پیشنهاد انجمن فیزیوتراپی ایران به وزارت آموزش و پرورش برای سبک کردن کیف مدرسه بچه ها خبر داد و گفت: ما پیشنهاد دادیم چنانچه امکان داشته باشد از کتابهای بزرگ و مهم، دو جلد تهیه شود که یکی از آنها در مدرسه بماند و دانش آموز هر روز آن را با خود حمل نکند.