اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر تاثیر تحریم ها در افزایش قیمت ارز گفت: دفاع رئیس جمهور از حوزه اقتصاد و مسولان آن به نوعی فرافکنی است.

وی ادامه داد: دولت یا می پذیرد که سامانه اقتصادی دولت دچار اختلال شده یا نمی پذیرد. اگر می پذیرد باید روی عوامل تاثیر گذار آن کار کارشناسی کند. درست است که تحریم ها تاثیراتی داشته است اما آیا سامانه اقتصادی کشور تحت مدیریت دولت هست یا خیر؟ اگر هست هر گونه نوسان در آن به مدیریت دولت برمی گردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نمی شود همه مشکلات را به گردن تحریم ها و دلالان انداخت، خاطرنشان کرد: دولت نقش استراتژیک در این زمینه دارد و اگر چنین نقشی برای دولت قائل هستیم فرافکنی پسندیده نیست و نمی توان مسئولیت دولت را نادیده گرفت.

جلیلی گفت: اظهارات روز سه شنبه رئیس جمهور به هیچ عنوان مورد تایید نیست رئیس جمهور باید ضعف ها ونارسایی های موجود حوزه اقتصاد ومدیریت آن را بپذیرد. آیا اقتصاد رها شده است که دو عامل تحریم و دلالی تاثیر گذار باشد؟ اگر بپذیریم که همه تقصیر ها از این دومورد است یعنی عمدی در کار است و مدیریتی اعمال نمی شود.

نماینده مسجد سلیمان خاطرنشان کرد: دولت ها اساسا برای ناکارآمدی خود برنامه ریزی نمی کنند. تیم اقتصادی دولت امروز توان مدیریت شرایط بحرانی را ندارد و زمانی که کم می آورد به راحتی شانه از مسولیتی که دارد ، خالی می کند.

جلیلی تصریح کرد: وضعیت آشفته امروز بازار ارز تاثیرات بسزایی در زندگی مردم گذاشته مخصوصا قشر متوسط و پایین که وضعیت بدتری پیدا کرده اند. مردم روز سه شنبه منتظر بودند رئیس جمهور به عنوان متولی اول اقتصاد کشور سخنانی بگوید که برای مردم آرامش بخش باشد.

وی ادامه داد: با سخنان رئیس جمهور، این سوال برای مردم پیش آمده که دولت را برای چه انتخاب کرده اند؟ اگر دولت تا این اندازه در مدیریت حوزه اقتصاد بی نقش است این بی تفاوتی دولت را نشان می دهد. وقتی دولت تقصیرات را به گردن دیگران می اندازد به نوعی بر ناکارآمدی خود و تیم اقتصادی اش تاکید می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای رهایی از این وضعیت و ساماندهی اوضاع اقتصادی، کمیته ای فرا دولتی باید تشکیل شود یا تکلیفی برای دولت تعیین کند یا مدیریت را از دولت بگیرد. دولت دیگر توانایی مدیریت بازار را ندارد و رئیس جمهور هم این را صراحتا اعلام کرد و ما امروز نیازمند ساختاری فرا دولتی برای حل مشکل و رسیدن به ثبات و تعادل در بازار هستیم.

جلیلی گفت: ما نمایندگان مجلس دیگر شرم داریم که به روی مردم نگاه کنیم زیرا پاسخی هم برای این همه گرانی و تورم و بی تفاوتی دستگاههای نظارتی نداریم.