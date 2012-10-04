رسانه های استکباری روح مردم را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام حمیدی روز پنجشنبه در مراسم معارفه فرماندهی پایگاه بسیج حضرت رسول اکرم (ص) این شبکه اظهار داشت: بسیج در رسانه یعنی سربازان فرهنگی نظام و امروز در جنگ رسانه ای و هجمه های استکبار در حوزه تحریم اقتصادی، در صف مقدم جبهه است.

حمیدی افزود: امروز رسانه استانی هجمه های دشمنان علیه اقتصاد ایران را مورد هدف قرارداد و پویا سازی راهبردهای فرهنگی اقتصاد مقاومتی را برای تقابل این جنگ اقتصادی دشمنان در سرلوحه کار خود دارد. در این مراسم از مهدی عبوری شهردار ساری و فرماندهی سابق پایگاه مقاومت بسیج شبکه تبرستان تقدیر و بهرام دارابی بعنوان فرمانده جدید پایگاه این شبکه منصوب و معرفی شد.