  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

حمیدی اعلام کرد:

رسانه های استکباری روح مردم را هدف قرار دادند

رسانه های استکباری روح مردم را هدف قرار دادند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه تبرستان گفت: رسانه های استکباری روح و روان مردم را مورد هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام حمیدی روز پنجشنبه در مراسم معارفه فرماندهی پایگاه بسیج حضرت رسول اکرم (ص) این شبکه اظهار داشت: بسیج در رسانه یعنی سربازان فرهنگی نظام و امروز در جنگ رسانه ای و هجمه های استکبار در حوزه تحریم اقتصادی، در صف مقدم جبهه است.

وی به نقش بسیج در جنگ رسانه ای رسانه های استکباری در حوزه تحریم اقتصادی تاثیر گذار دانست و گفت: بسیج د ر رسانه یعنی سربازان فرهنگی نظام و امروز در جنگ راسانه ای و  هجمه های استکبار در حوزه تحریم اقتصادی، در صف مقدم جبهه است.

حمیدی افزود: امروز رسانه استانی هجمه های دشمنان علیه  اقتصاد ایران را مورد هدف قرارداد و  پویا سازی راهبردهای فرهنگی اقتصاد مقاومتی را برای تقابل این جنگ اقتصادی دشمنان در سرلوحه کار خود دارد. در این مراسم از مهدی عبوری شهردار ساری و فرماندهی سابق پایگاه مقاومت بسیج شبکه تبرستان تقدیر و بهرام دارابی  بعنوان فرمانده جدید پایگاه این شبکه منصوب و معرفی شد.

کد مطلب 1712105

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها