ارزیابی جدی بیمارستانهای کشور/ ریسک ابتلا به عفونت افزایش یافت

حمید رواقی ظهر سه شنبه در حاشیه کنگره بین المللی میکروب شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی نیز امسال در فهرست مصادیق حاکمیت بالینی قرار داده شده و بیمارستان ها از این نظر نیز خیلی جدی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

بستری شدن در بیمارستان دومین کار پرخطر در دنیا

وی بیان کرد: بستری شدن در بیمارستان دومین کار پرخطر در دنیا بعد از ورزش بادی جامپینگ محسوب می شود و خطری معادل کار در پالایشگاه را دارد و از نظر مرگ ومیر در رده دوم جهان قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه در دنیا سئوالی مطرح می شود که چگونه از بیمارستان جان سالم به در ببریم، افزود: به خاطرپیچیده شدن بیماریها و افزایش تکنولوژی در جهان ریسک مبتلا به عفونت ها در بستری شدن در بیمارستان ها افزایش یافته است.

رواقی گفت: مهمترین موضوع در بیمارستان ها این است که ایمنی را بالا ببریم و برای درست کردن ابرو چشم را کور نکنیم.

وی یادآور شد: سه مداخله بزرگ در بیمارستانهای کشور توسط وزارت بهداشت در حال اجرایی شدن است و حاکمیت بالینی وارتقا خدمات در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد:حاکمیت بالینی برنامه و مدلی است برای تعالی و ارتقای کیفیت که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

لزوم رعایت20 استاندارد در بیمارستان ها برای تایید

مدیر کل دفترخدمات بیمارستانی وزارت بهداشت بیان کرد: حاکمیت بالینی بر تهیه و تدوین استانداردهای درمانی، استقرار و ارئه خدمات مبتنی بر این استانداردها و نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز براساس این استانداردها تاکید دارد.

وی تاکید کرد: باید از بروز اشتباهات در مسیر ارائه خدمات جلوگیری به عمل آید و همچنین در قالب حاکمیت بالینی سعی بر آن است که از منابع محدود استفاده بهینه به عمل آید.

رواقی تصریح کرد: باید اطمینان حاصل شود که خدمات و مراقبت‌های با کیفیت مطلوب به بیماران عرضه شود و در قالب برنامه حاکمیت بالینی به دغدغه و مسائل کارکنان نظام سلامت که از ارکان حوزه سلامت بشمار می‌روند نیز توجه می‌شود.

وی بیان کرد: 140 استاندارد در سایت وزارت بهداشت ابلاغ شده است و برای بیمارستانهای کشور کافی است که 20 استاندارد را رعایت کنند و تایید بگیرند.

ابلاغ استانداردهای ایمنی بیمار به 110بیمارستان پایلوت

رواقی افزود: 110 بیمارستان پایلوت داریم و استانداردهای ایمنی بیمار به آنها ابلاغ شده است که موظفند بیست استاندارد را رعایت کنند.

وی یادآور شد: آموزشهای بالینی برای همکاران میکروب شناس انجام می شود که می تواند کمک موثری در جهت سیاست گذاریها و ارتقا بیمارستانهای کشور باشد.

مدیر کل دفترخدمات بیمارستانی وزارت بهداشت تاکید کرد: بیمارستانهایی بعد از ارزیابی استانداردها را رعایت نکرده باشند در بستن قرارداد با بیمه درجه بندی شده واعتبار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه موفق عمل کرده است افزود: عالی‌ترین هدف، سلامت و رضایت بیمار است و ارائه کنندگان خدمات می‌بایست توجه کنند که بیماران می توانند نقاط ضعف و قوت عملکردشان را بازگو کنند.

رواقی تصریح کرد: بیمارستان ها خیلی به استقرار برنامه حاکمیت بالینی نزدیک شده اند و دانشگاه های علوم پزشکی کشور ادبیات اجرایی خوبی دارند.

مدیر کل دفترخدمات بیمارستانی وزارت بهداشت گفت: همه بیمارستان ها باید وارد طرح حاکمیت بالینی شوند وامسال بیمارستان های منتخب را معرفی می کنیم.