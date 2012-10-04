دخالت اطرافیان اولین علت جدایی در گناباد است/افزایش 17 درصدی آمارطلاق

به گزارش خبرنگار مهر، علی ستوسر ظهر دوشنبه در نشست خبری که در محل اورژانس اجتماعی گناباد برگزار شد اظهار داشت: دخالت اطرافیان، اعتیاد و عدم علاقه و تفاهم به ترتیب علل اصلی جدایی زوجین در این شهرستان است.

در شش ماهه اول سال، در 490 مورد در بحث مداخلات، ارائه خدمت در اورژانس اجتماعی گناباد صورت گرفته است.

ستوسر تصریح کرد: جامعه هدف اورژانس کودک آزاری، همسرآزاری، فرار از منزل، خودکشی، روابط نامشروع، کودکان خیابانی، طلاق و اختلالات هویت جنسی است که تنها بحرانی که در این میان در گناباد مشاهده نشده است بحران اختلال هویت جنسی است.

وی با بیان اینکه آمار طلاق به هیچ وجه خوشایند نیست افزود: علت 50 درصد بزهکاری موجود مطابق آماری که دفتر تحقیقات مجلس ارائه کرده است، طلاق است و این در حالی است که مشکلات عاطفی برای فرزندانی که پدر و مادر آنها از هم جدا شده اند بیشتر خواهد بود.

ستوسر بیان داشت: در شش ماهه نخست امسال، نسبت به همین زمان در سال گذشته، تعداد مراجعان طلاق به اورژانس اجتماعی گناباد، 17 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از این تعداد 19 درصد منجر به سازش، 32 درصد در دست اقدام و 48 درصد به قوه قضائیه جهت طلاق ارجاع شده است.

وی تصریح کرد: با ازدواجهای بی تدبیری که اتفاق می افتد زشتی امر طلاق از بین می رود و اکثر ازدواجها از روی ناآگاهی و بدون اطلاع صورت می گیرد.

وی افزود: البته به آمار طلاق شهرستان گناباد از ثبت اسناد نمی شود درست استناد کرد چون آمار ثبت اسناد مربوط به هم شهرستان گناباد و هم شهرستان بجستان است.

وی گفت: جامعه کنونی با جامعه 50 سال پیش متفاوت است بنابراین نوع رفتارها به خصوص در بحث ازدواج باید متفاوت تر باشد.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل افزایش تکلفها و چشم و هم چشمی ها صله رحم کمتر شده و انتقال تجربیات نیز کمتر صورت می گیرد و اینها از تغییرات جامعه ما محسوب می شود و این کمبودها وظایف مهدها، آموزش و پرورش و خانواده ها و دانشگاهها سنگین تر می شود.

ستوسر گفت: در مجموع سه هزار و 700 مورد در اورژانس اجتماعی گناباد در بحث طلاق به خانواده ها خدمت ارائه شده است.

وی بیان داشت: تغییر ذائقه جنسی که اتفاق افتاده مربوط به فرهنگ ها نیست بلکه حاصل برخی برنامه های ماهواره است که به نوعی همان جنگ نرم محسوب می شود.

ستوسر گفت: دو مورد از طلاقهای صورت گرفته در شش ماهه نخست امسال مربوط به فرقه های انحرافی است به طوریکه مردان وارد فرقه های انحرافی شده اند و زنان آنها تمایل به طلاق داشته اند.

وی بیان داشت: دادگستری و نیروی انتظامی در مورد پرونده های مربوط به طلاق با ما همکاری خوبی دارند، علاوه بر این در بحث طلاق تحقیقاتی به همکاری دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است.

ستوسر تصریح کرد: کار اصلی اورژانس اجتماعی گناباد جوابگو بودن به مراجعین است ولی کارهایی ورای مسئولیت اورژانس انجام می شود تا در دراز مدت شاهد حل بهتر مشکل طلاق باشیم.