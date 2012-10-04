دادگاهی در آمریکا، ایران را محکوم به پرداخت خسارت به بازماندگان 11 سپتامبر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کرونه چاپ اتریش، در اقدامی عجیب دادگاهی در شهر نیویورک آمریکا ایران ، حزب الله لبنان ، القاعده و طالبان را محکوم به پرداخت غرامت به بازماندگان حملات تروریستی 11 سپتامبر کرد.



به گزارش روزنامه کرونه، جورج دانیلز قاضی این دادگاه در حکمی عجیب و بدون استدلال منطقی ایران و گروه های نامبرده را به پرداخت 6 میلیارد دلار خسارت به 47 خانواده بازماندگان حملات تروریستی 11 سپتامبر محکوم کرد.



قاضی این دادگاه مدعی شده است که ایران گروه القاعده را در برنامه ریزی این حملات پشتیبانی کرده است.



