وضعیت حجاب برخی مسافران بر فرهنگ مردم قم تاثیر نامطلوب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی عراقی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: اگر بخواهیم در جامعه امنیت ایجاد شود و جامعه ما رنگ و بویی الهی داشته باشد، باید نسبت به اجرای دستورات قرآن کریم توجه جدی داشته باشیم.

آشتیانی خیرخواهی نسبت به دیگران و تذکر منکرات را موجب ریشه دار شدن ایمان دانست و افزود: ما در قبال امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه فردی و یک وظیفه اجتماعی داریم و همه موظف‌اند قبح اعمال زشت را بیان و خیر و نیکی‌ها را تشویق کنند.



وی عنوان کرد: شعاع کار در امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی، بسیار گسترده است و بسیاری از علما نیز این فریضه مهم را، به عنوان واجب عینی بیان کرده‌اند که در این راستا ضروری است همگان به این امر مهم توجه داشته باشند.



گناه فردی در جامعه همانند سوراخ کردن کشتی است



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: گناه فردی در جامعه همانند سوراخ کردن کشتی توسط یک فرد است که این اقدام نه تنها جان آن فرد، بلکه جان همه کسانی که در درون کشتی هستند را به خطر می‌اندازد.



وی ادامه داد: فریضه امر به معروف و نهی از منکر آنقدر مهم است که پیامبر اکرم (ص) آمران به معروف و ناهیان ازمنکر را به عنوان جانشینان خداوند در روی زمین معرفی می‌کند که اگر در این زمینه به رسالت خود به درستی توجه نداشته باشیم کار سخت خواهد شد.



آشتیانی وضعیت حجاب در ادارات استان قم را به طور نسبی مطلوب خواند و افزود: باید فکری به حال ۲۰ میلیون مسافری که در ایام مختلف سال به قم می‌آیند کرد، چراکه برخی از فرهنگ‌های نادرست ان‌ها در خصوص حجاب و عفاف بر روی فرهنگ مردم قم تاثیرات سوء و نامطلوب می‌گذارد.



نماینده مردم قم در مجلس عنوان کرد: در دوره هفتم مجلس به مدت ۶ ماه بر روی مسئله تنوع پوشش اسلامی بحث و در ‌‌نهایت نیز به قانون مبدل شد که جنبه‌های اجرایی آن اهمیت دارد.



وی عنوان کرد: باید برنامه ریزی شود تا یک وحدت رویه نسبت به فعالیت مراکز مرتبط به امر به معروف و نهی از منکر همانند ستاد امر به معروف و ناصحین در استان ایجاد شود تا برنامه‌ها هماهنگ‌تر اجرایی شود.

