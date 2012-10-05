«ترجمه در دوران دفاع مقدس» را به ناشر سپردم

فرزانه فرحزاد محقق و استاد ترجمه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «ترجمه در دوران دفاع مقدس» عنوان اثر جدیدم است که یک پروژه تحقیقاتی و دانشگاهی است و همراه با تعدادی از دانشجویان عرصه ترجمه روی آن کار کرده‌ایم.

وی افزود: در زمان جنگ و دفاع مقدس آثاری بودند که برای خوانندگان داخلی ترجمه می‌شدند. ما هم در پژوهش مذکور، متون ادبیات بیگانه را چه برای بزرگسالان و چه برای دیگر گروه‌های سنی، در زمینه رمان، داستان کوتاه و نشریات ادبی که البته چند عنوان بیشتر نبودند، بررسی کردیم. یکی از اهداف جنبی این طرح که کنار آن حاصل می‌شود، این است که با مطالعه ترجمه‌هایی که آن سال‌ها در جامعه منتشر می‌شد، می‌توان تصویر صحیحی از جامعه آن روز تصویر کرد.

این مترجم ادامه داد: «ترجمه در دوران دفاع مقدس» در واقع یک تحقیق تاریخی و کتابخانه‌ای است که حدود 2 سال وقت برد و 3 دانشجو در انجام آن با من همکاری کردند. دکتر ملانظر هم ناظر این تحقیق بود و نتیجه به دست آمده، مجموعه خوبی از مطالب شده است.

فرحزاد گفت: حجم مطالب جمع‌آوری شده، بیش از 300 صفحه شده است که به تازگی آن را به انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تحویل داده‌ام. انتشار تمام مطالب این پژوهش به عنوان کتاب هنوز قطعی نیست ولی مقاله‌ای از این پژوهش توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی چاپ خواهد شد که قرار است آن را در کنفرانس «ترجمه، هویت و ارتباطات» که به زودی برگزار می‌شود،‌ قرائت کنم.