معرفی سمی ترین تلفن همراه/ مواد سمی در آی فن 5 و گلکسی S3

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تحقیقات مرکز بوم شناسی مستقر در میشیگان، تلفن سیتروس از شرکت موتورولا، آی فن 4S از شرکت اپل، ریمارک از شرکت ال ایی از کمترین مواد سمی استفاده کرده اند.

این تحقیق 36 مدل مختلف را که طی 5 سال گذشته وارد بازار شده اند مورد بررسی قرار داده است.

آی فن 5 به عنوان تلفن جدید اپل در رده پنجم و رقیب آن گلکسی S3 در رده نهم تلفنهای سمی قرار دارند درحالی که تلفن آی فن 2G به عنوان نخستین تلفن پرفروش از سری تلفنهای هوشمند که در سال 2007 وارد بازار شد دارای سمی ترین موارد است و در صدر جدول قرار گرفته است.

جف گیرهارت مدیر تحقیقات این مرکز بوم شناسی اظهار داشت: مسئله اصلی اینجاست که تلفنهای همراه سرشار از مواد و خطرات شیمیایی هستند، اما این وضعیت در آنها به مرور زمان بهبود یافته است.

مرکز بوم شناسی طی بیانیه ای اعلام کرد که هر تلفنی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته دست کم دارای یکی از عناصر خطرناک شیمیایی چون سرب، برم، کلر، جیوه و کادمیوم بوده است. چنین مواد خطرناکی از زمان استخراج از زمین تا زمان سرهم کردن قطعات تلفن و روزی که این تلفن خارج از استفاده می شود آلوده کننده هستند.

گیرهارت که خواستار کنترل شدید تر محصولات خطرناک شیمیایی در محصولات الکترونیکی در اروپا و آسیا شد، گفت: علاقه مشتریان به محصولات سالم تر موجب شده که شرکتها محصولاتی طراحی و تولید کنند که برای سلامتی خطرات کمتری داشته باشد.

مرکز بوم شناسی پیشتر میزان سم در اتومبیلها، صندلیهای اتومبیل برای کودکان، جواهرات، شلنگهای آب در باغها و محصولات هالووین را نیز بررسی کرده است.