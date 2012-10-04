دامپزشکی جزو مشاغل سخت و پر ثواب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاح زاده ضمن تبریک به مناسبت هفته دامپزشکی، اظهار داشت: همه تلاش های صورت گرفته در تمام مجموعه‌ها از جمله دامپزشکی برای کرامت انسان است.

وی افزود: در این راستا کار دامپزشکی بسیار سخت و پر ثواب است.

فلاح‌زاده در ادامه گفت: دامپزشکی در کار خود موفق بوده است و عملکرد آنان قابل تقدیر است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی نیز مطالبی را در خصوص مباحث شرعی و بهداشتی عنوان کرد.

حجت الاسلام خامسی اظهار داشت: در اواخر سال 87 قانون نظارت بر ذبح و صید شرعی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که هم اکنون تیم ناظران شرعی در کنار ناظران بهداشتی در کشتارگاه های استان مشغول خدمت هستند.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد نیز گزارشی ازعملکرد در 4 حوزه دامپزشکی که شامل حفظ سرمایه دامی کشور، حلیت و سلامت غذا، امنیت و سلامت جامعه و انجام تعهدات بین المللی عنوان کرد.

علی اکبر حدادزاده اهمیت کار دامپزشکی را به صورت پایه ای با سلامت مردم ارتباط داد و گفت: 54 واحد بخش خصوصی مانند بیمارستان، درمانگاه، مرکز مایه کوبی و... در استان فعال هستند که در برون سپاری امور در راستای اصل 44 قانون اساسی وتحقق منویات رهبر معظم انقلاب، نقش تعیین کننده ای در پیشبرد برنامه های پیشگری و کنترلی دامپزشکی داشته اند.

حدادزاده مجهز شدن دامپزشکی به سیستم‌های پایش بیماری‌های دام، طیور و سامانه آنلاین حمل و نقل دام و فراورده های خام دامی را از جمله پیشرفت‌های دامپزشکی و به روز شدن جهت ارائه خدمات بهتر برشمرد.

وی در ادامه افزود: با تلاش پرسنل دامپزشکی کاهش چشمگیری در رخداد بیماری تب مالت در استان داشته ایم به طوری که درصد دام مبتلا به خونگیری از 3.3 درصد به 0.7 درصد رسیده است.

وی بیان داشت: در سال جاری هیچ موردی از بیماری هولناک تب کریمه کنگو دیده نشده است.