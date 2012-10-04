به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امین جعفری پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های اداره کل آموزش و پرورش استان در زمینه عفاف و حجاب اظهار داشت: اجرای طرح مهرآفرینان فاطمی و دختران آفتاب، برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی و گفتمان‌های دینی در مدارس، برپایی نمایشگاه سیار حجاب و عفاف و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی بخشی از اقدامات صورت گرفته آموزش و پرورش در خصوص موضوع عفاف و حجاب در استان بوده است.



وی افزود: طرحی برای اولین بار به صورت پایلوت در استان قم و از سوی وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود که در این طرح 60 نفر از دانش آموزان نخبه و تیزهوش هر استان به قم سفر خواهند کرد که در اینجا برنامه‌های متنوعی برای آن‌ها تدارک دیده شده است.



وی با بیان اینکه این طرح از آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد و در هر نوبت تعداد 60 نفر از دانش آموزان هر استان به قم سفر می‌کنند افزود: برپایی نمایشگاه فرهنگی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف از برنامه‌های در نظر گرفته برای این دانش آموزان است.



شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارت تشکیل شود



مدیر کل آموزش و پرورش قم با بیان اینکه جا دارد در هر یک از ادارات استان شورای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود، افزود: این شورا در آموزش و پرورش استان تشکیل شده است که در مواقع لزوم تذاکراتی به افرادی که در زمینه حجاب و عفاف دقت کافی ندارند می‌دهند.



وی ادامه داد: یکنواخت کردن پوشش در آموزش و پرورش استان چند سالی است که با جدیت دنبال می‌شود که اثرات خوبی داشته و کارمندان آقا و خانم نیز در این اداره به طور کامل ازهم جدا شده‌اند.



خانواده، جامعه و رسانه‌ها مشارکت جدی در زمینه عفاف و حجاب داشته باشند



امین جعفری با بیان اینکه در موضوع عفاف و حجاب باید خانواده، جامعه و رسانه‌ها مشارکت جدی با هم داشته باشند افزود: در تدوین برنامه‌های حجاب و عفاف استان، اشاره‌ای به زائران نشده که جا دارد برنامه‌هایی برای کسانی که به قم سفر می‌کنند در نظر گرفت.



وی به اجرای طرح پوشش یکنواخت دانش آموزان در مدارس استان نیز اشاره کرد و آن را در راستای تقویت فرهنگ حجاب و عفاف در بین دانش آموزان موثر دانست و ابراز داشت: هر ساله جشن تکلیفی برای دانش آموزان دختر در مقطع سوم ابتدایی و دانش آموزان پسردر مقطع سوم راهنمایی برگزار می‌شود.



مدیر کل آموزش و پرورش قم افزود: گروه امران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مدارس استان و از خود دانش آموزان تشکیل شده که تذکر خود دانش آموزان می‌تواند تاثیرات بیشتری داشته باشد.