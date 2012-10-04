وجود 70 خانواده چند معلولی در یزد/ اغلب معلولیتها ژنتیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صباغ زادگان ظهر پنج شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در حال حاضر در استان یزد 70 خانواده دارای سه معلول و بیشتر زندگی می کنند که اغلب معلولیتهای معلولان این خانواده ها، ژنتیکی است.

وی افزود: فرزندان بسیاری از این خانواده ها در معرض مستقیم معلولیت قرار دارند به نحوی که معلولیت مستقیم از پدر و مادر به آنها انتقال می یابد که در چنین شرایطی آگاهی های لازم به خانواده ها ارائه می شود.

صباغ زادگان ادامه داد: اما در بسیاری از خانواده ها نیز ممکن است ژن معیوب بعد از چند نسل غالب شود که این مشکلات از طریق مشاوره ها و آزمایشات ژنتیک قابل پیشگیری است.

وی عنوان کرد: در بسیاری از خانواده های چند معلولی، بارداری های ناخواسته به رغم آگاهی از بیماری تولد کودکان معلول را رقم زده است.

صباغ زادگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات معاونت توانبخشی به سالمندان اظهار داشت: در حال حاضر سه مرکز شبانه‌ روزی از 340 سالمند بی‌سرپرست، بدسرپرست و تخت‌ گرا نگهداری می شود.

وی یادآور شد: هشت مرکز روزانه نیز در یزد به سالمندان خدمات ارائه می‌دهند و در این مراکز علاوه بر اینکه تلاش می‌شود سالمند نیمی از روز خود را در کنار همسالان و نیم دیگر را در کنار خانواده بگذراند تا از نظر روحی و روانی تامین باشد، خدمات آموزشی، درمانی، بهداشتی و .... نیز به سالمندان ارائه می‌شود.

صباغ زادگان همچنین به تشریح خدمات توانبخشی به نابینایان و ناشنوایان استان یزد پرداخت.