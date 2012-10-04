امیرامومنین و حضرت زهرا (س) الگوی شیعیان در همسرداری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح زاده پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان یزد، اظهار داشت: ازدواج یکی از قوانین مترقی الهی است.

وی سنت پیامبر مکرم اسلام و ائمه اطهار (ع) را الگوی ابدی شیعیان دانست و هم کفو بودن و نزدیک بودن خانواده‌ها از نظر اقتصادی و مذهبی و ظاهری را از شرایط اولیه ازدواج بین دو انسان مسلمان بیان کرد.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود پروژه مسکن مهر را یکی از پروژه‌های موفق در دولت نهم و دهم اعلام کرد و خانه‌دار شدن بسیاری از جوانان، جلوگیری از زمین‌خواری و قانون گریزی، کوتاه شدن دست دلالان و انتقال ثروت از بخش املاک به بخش تولید را از محسنات مسکن مهر دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز ارائه گزارش در خصوص آمار ازدواج و مسائل مربوطه را در راستای مسئولیت پذیری و آگاهی دستگاه‌های اجرایی استان مطلوب ارزیابی کرد.

غلامحسین دشتی خواستار تشکیل موسسه معتبر علمی و پژوهشی در راستای بررسی مشکلات خانواده‌ها در کشور شد و افزود: غرب کانون خانواده خود را از دست داده است و جنگ اصلی در آینده نزدیک جهان در این نقطه صورت می پذیرد.

وی همچنین خانواده را مهمترین نهاد بنیادین جامعه دانست.

در این جلسه گزارش کارگروه ازدواج استان ارائه شد و پیشنهادات دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت.